Cristian Castro y Mariela Sánchez, reconciliados tras el escándalo: qué le pidieron a Verónica Castro

"Estamos más tranquilos", comentó a su lado Mariela. Y Cristian indicó: "Sigue habiendo ajustes, hubo desajustes, pero me gusta mucho el luchar por Mariela".

Embed

Cc @Intrusos" />

Sobre las diferencias que los llevaron a separarse, Mariela comentó que lo charlan "todos los días, va a llevar un tiempo porque las cosas vuelven a salir y se vuelve a hablar. Lo principal es estar fuertes".

"Decirles a todos que estamos enamorados. Estas cosas suceden en cualquier pareja normal, Cristian es artista entonces estamos más expuestos. Si hay amor todo se puede", agregó la empresaria.

Y Cristian Castro cerró con un especial pedido para que su madre Verónica Castro y Mariela limen asperezas: "Sobre todo queremos recuperar a la suegra Vero y que la perdone. Fueron declaraciones demasiadas fuertes e hirientes pero creo que ella está consciente que fue un momento demasiado difícil para ella también".

Video: Intrusos.

cristian castro novia veronica castro 2.jpg

Salieron a la luz picantes audios de Verónica y Cristian Castro sobre su complicado vínculo

Este lunes, en Vamos las chicas, Canal de la Ciudad, mostraron los picantes audios que le envió Verónica Castro a su hijo Cristian Castro, y la respuesta del cantante.

"Si uno repasa las apariciones públicas de esta madre y este hijo, fuera de las cámaras, claramente el vínculo es otro. Creo que ahora es momento que escuchemos completo este material. Verónica Castro, preocupada por dónde está su hijo y por que él no le comparte su ubicación" , comenzó diciendo la conductora Mercedes Cordero.

Inmediatamente, pusieron al aire los mensajes de voz de la actriz. "Estoy siguiendo desde Chile, que venía y que no lo dejaban pasar, que estaba cerrada la frontera, todo eso no hubo ningún problema. Llegando a Paraguay todo fue perfecto, y cuando salió de Paraguay le dije 'ponme la localización para ver por dónde vas y si yo te puedo ir avisando algo, te aviso'", decía el audio de Verónica Castro.

Luego, Cordero remarcó unas palabras de la artista: "'Después de la gasolinera se perdió, eso fue hace 40 minutos'. O sea, una mujer que no puede estar ni cuarenta minutos sin saber en tiempo real dónde está su hijo".

Cristian, en tanto, explicó en un audio sobre la relación con su madre: “No sé por qué está tan nerviosa. Yo ya me comuniqué varias veces con ella. Yo ya le di mi posición (ubicación). Si tanto le preocupa mi estado, debería tomarse un avión y venir a verme. Hace cuatro años que no la veo. Tengo 50 años, me fui de mi casa a los 17. ¿Justo a los 50 se viene a preocupar? Si tanto problema tiene, que visite a su hijo".