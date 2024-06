Salieron a la luz picantes audios de Verónica y Cristian Castro sobre su complicado vínculo

Inmediatamente, pusieron al aire los mensajes de voz de la actriz. "Estoy siguiendo desde Chile, que venía y que no lo dejaban pasar, que estaba cerrada la frontera, todo eso no hubo ningún problema. Llegando a Paraguay todo fue perfecto, y cuando salió de Paraguay le dije 'ponme la localización para ver por dónde vas y si yo te puedo ir avisando algo, te aviso'", decía el audio de Verónica Castro.

Luego, Cordero remarcó unas palabras de la artista: "'Después de la gasolinera se perdió, eso fue hace 40 minutos'. O sea, una mujer que no puede estar ni cuarenta minutos sin saber en tiempo real dónde está su hijo".

Cristian, en tanto, explicó en un audio sobre la relación con su madre: “No sé por qué está tan nerviosa. Yo ya me comuniqué varias veces con ella. Yo ya le di mi posición (ubicación). Si tanto le preocupa mi estado, debería tomarse un avión y venir a verme. Hace cuatro años que no la veo. Tengo 50 años, me fui de mi casa a los 17. ¿Justo a los 50 se viene a preocupar? Si tanto problema tiene, que visite a su hijo".

Embed

Ingrid, ex de Cristian Castro, apuntó contra Mariela Sánchez por los escandalosos audios: "La violenta fue ella"

Ingrid Wagner, quien tuvo una relación con Cristian Castro antes de que el cantante vuelva con Mariela Sánchez, habló en Intrusos, América Tv, sobre el polémico final de la relación de él con la empresaria inmobiliaria en medio de la viralización de un escandaloso audio.

"Con Cristian la pasamos buenísimo, tenía que continuar con mi vida y trabajo. Yo tenía otra prioridad que eran los chicos", dijo la artista plástica y abogada tucumana en el ciclo que conduce Flor de la V.

Sobre la reconciliación y posterior separación de Cristian y Mariela, Ingrid comentó: "Nunca me imaginé que vuelvan porque ella había dicho que era violento", se sinceró.

Y aclaró que "Cristian de violento no tiene nada, es una persona muy dulce y cariño. Por los audios la violenta es ella con él, fueron fuertes".

Embed

La abogada reconoció en esa línea: "Sí me dolió que vuelva con ella un poquito pero lo entendí. Me pareció muy violento todo lo de los audios que también me incluye a mí".

Ella contó que conoció el artista en un subte de Londres, que lo reconoció y se quedaron charlando, y que luego siguieron en contacto por redes sociales y él le dijo que regresara allí.

"Yo lo quiero de verdad, como puedo querer a un amigo", explicó, dejando en claro que ahora mantiene una relación de amigos con el artista, y que él está "muy mal" por su separación de Mariela.

Sobre el final dejó en claro que Verónica Castro, madre del cantante, no influye en ninguna de sus decisiones. "No se deja manipular para nada", sentenció.