La curiosa acción de Cristian Castro tras separarse de Mariela Sánchez en medio de un gran escándalo

El cantante, a pocos días de confirmarse el final del vínculo con Mariela Sánchez, se volvió a acercar a una de sus ex parejas, Ingrid Wagner, a quien empezó a seguir nuevamente y ella también hizo lo mismo.

Cristian Castro y Mariela Sánchez

Castro y Wagner terminaron su corto romance en buenos términos y ahora volvieron a seguir sus cuentas en Instagram, según detectó la panelista, lo que alimenta los rumores de una posible reconciliación entre los dos.

Ingrid es una artista plástica y abogada que tuvo un vínculo hace poco con el cantante mexicano y parece que Cristian volvió a buscarla desde las redes sociales.

¿Habrá otra oportunidad en el amor para Ingrid y Cristian o sólo será simple amistad virtual?

cristian castro ingrid wagner.jpg

Mariela Sánchez habló de su vínculo con Cristian Castro tras otro escándalo: "Estoy destrozada"

A poco de reencontrase como pareja, Mariela Sánchez y Cristian Castro se separaron en un gran escándalo tras la filtración de un audio escandaloso y la cordobesa explicó desde México en el ciclo LAM, América TV, cómo atraviesa este momento.

"Con Verónica (Castro) siempre le mandé mensajes pero nunca hablamos de Cristian, siempre fue muy cordial ella", aclaró la empresaria.

"Conmigo en México se están haciendo un festín, las fans... me metí en un lugar muy complicado", dijo sobre todo el culebrón que se generó con la pareja.

Y explicó: “Cuando pasó esto de los audios estuvimos los dos hablando mucho hasta las 6 de la mañana, él muy tranquilo. Después creo que ninguno de los dos lo íbamos a poder sostener. Él es un artista internacional y México es fuerte. Hay mujeres que por ahí no llegan a tener una relación y están resentidas”.

“Yo quería saber y cada mier… que tiré yo era por un motivo", argumentó sobre el contenido de esas conversaciones que se filtraron.

“Yo no lo dejé por ninguna infidelidad, fue por una discusión. Yo conocí a un Cristian que lleva una vida muy simple, pero cuando entra el tema de los shows y las mujeres es algo fuerte, él es un gran artista internacional”, dejó en claro sobre el motivo de su final de relación con Cristian Castro.

Mariela contó que ambos decidieron finalizar el romance: "Ahora fue una decisión de los dos, yo soy una mina grande y no estoy acostumbrada a sostener esto. Ahora me siento muy mal".

"Nunca borro un mensaje pero ustedes no tuvieron un mensaje mío de Cristian. Yo no hablé mal de él nunca, yo conté la verdad. Me enamoré, estoy destrozada porque no hice bien en hablar de prenderme a hablar en redes con una persona de este tema", cerró con dolor la empresaria.