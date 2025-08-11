A24.com

Felicidad pura

El importante logro que celebraron China Suárez y Mauro Icardi desde Estambul: "Llegando..."

La China Suárez y Mauro Icardi dieron un paso fundamental en su vida en pareja en Turquía y no pudieron ocultar la felicidad que eso les generó.

11 ago 2025, 09:44
Tras el regreso de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña a la Argentina, China Suárez y Mauro Icardi aprovechan para reorganizar aspectos relacionados con la mudanza definitiva a Turquía. Como es habitual, compartieron detalles en sus redes sociales.

El domingo 10 de agosto en Argentina, la pareja publicó una serie de posteos en Instagram que permiten asomarse a su intimidad y mostrar cómo transcurre su día a día en Estambul, donde, según el futbolista contó en la entrevista con Marley para Por el mundo (Telefe), no tienen muchas oportunidades de salir a la calle.

La China Suárez celebra la llegada de sus muebles

"Van llegando los muebles que elegimos, recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos. Te amo", escribió la actriz junto a una foto donde se lo ve al delantero de espaldas en la pileta de la mansión. Por su parte, Icardi reposteó la publicación con un "Te amo, mi Chinita hermosa".

La pareja sigue consolidándose a pasos agigantados, mostrando día a día la fortaleza de su vínculo y dando rienda suelta al amor que se tienen. A pesar de las críticas y los comentarios ajenos, prefieren enfocarse en construir su relación y disfrutar cada momento juntos, demostrando que lo que realmente importa es lo que sienten y comparten entre ellos.

Lo que hizo Mauro Icardi apenas estuvo a solas con China Suárez en Turquía

Tras dos semanas en Turquía, este viernes los tres hijos de China Suárez regresaron a Argentina —aunque Rufina volverá en septiembre para comenzar el colegio allá—, dejando a la actriz y a Mauro Icardi solos en la nueva casa del futbolista en Estambul.

Los fanáticos no tardaron en especular sobre una posible luna de miel, ya que la pareja parece consolidarse día a día. Mientras que la ex Casi Ángeles optó por mantener un silencio sugestivo en sus redes sociales, Icardi fue más explícito y mostró en su cuenta de Instagram cuál fue su primera actividad tras la partida de los pequeños.

Este sábado 9 de agosto por la tarde, Icardi compartió en sus historias un video del jardín de su nueva casa en Turquía, donde su perro se roba toda la atención. Horas antes, publicó una foto entrenando intensamente en las instalaciones del Galatasaray. Recordemos que el futbolista se prepara para su regreso a las canchas tras la lesión en una rodilla que lo llevó a ser operado, y desde noviembre se encuentra en plena recuperación.

La publicación del deportista deja en evidencia que su prioridad absoluta en este momento es su compromiso profesional con el fútbol, pese a las ganas que pueda tener de disfrutar el sábado junto a su novia. Eugenia, por su parte, dejó todo en Buenos Aires e incluso se enfrentó al padre de sus dos hijos menores para acompañarlo, apostando fuerte a la construcción de una nueva familia.

     

 

