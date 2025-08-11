El importante logro que celebraron China Suárez y Mauro Icardi desde Estambul: "Llegando..."

Lo que hizo Mauro Icardi apenas estuvo a solas con China Suárez en Turquía

Tras dos semanas en Turquía, este viernes los tres hijos de China Suárez regresaron a Argentina —aunque Rufina volverá en septiembre para comenzar el colegio allá—, dejando a la actriz y a Mauro Icardi solos en la nueva casa del futbolista en Estambul.

Los fanáticos no tardaron en especular sobre una posible luna de miel, ya que la pareja parece consolidarse día a día. Mientras que la ex Casi Ángeles optó por mantener un silencio sugestivo en sus redes sociales, Icardi fue más explícito y mostró en su cuenta de Instagram cuál fue su primera actividad tras la partida de los pequeños.

Embed

Este sábado 9 de agosto por la tarde, Icardi compartió en sus historias un video del jardín de su nueva casa en Turquía, donde su perro se roba toda la atención. Horas antes, publicó una foto entrenando intensamente en las instalaciones del Galatasaray. Recordemos que el futbolista se prepara para su regreso a las canchas tras la lesión en una rodilla que lo llevó a ser operado, y desde noviembre se encuentra en plena recuperación.

IG MAuro Icardi entrenando en Turquía

La publicación del deportista deja en evidencia que su prioridad absoluta en este momento es su compromiso profesional con el fútbol, pese a las ganas que pueda tener de disfrutar el sábado junto a su novia. Eugenia, por su parte, dejó todo en Buenos Aires e incluso se enfrentó al padre de sus dos hijos menores para acompañarlo, apostando fuerte a la construcción de una nueva familia.