Benjamín Vicuña enfrentó el rumor de juicio a la China Suárez por su fuerte posteo

En las últimas semanas se conoció que el actor estaría furioso con Suárez y estaría evaluando llevarla a la Justicia por ese posteo donde hablaba con términos muy duros contra él donde lo llamó varias veces "el papá del año" a pura ironía.

Por el momento, Benjamín opta por no hacer referencia a ese tema y meterse de lleno en disfrutar el tiempo con sus hijos más chicos quienes ya volvieron de Estambul.

Finalmente, quien también volvió a la Argentina fue Rufina, la hija mayor de la China, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Todo parecía que continuaría un tiempo más en Turquía con la madre y Mauro Icardi pero finalmente la niña decidió regresar al país para estar unos días con su papá y sus amistades.

Por qué Benjamín Vicuña llevaría a la Justicia a la China Suárez tras el escandaloso posteo: "Enfurecido"

Al aire en El Observador, Marina Calabró y Guido Zaffora comentaron que el actor Benjamín Vicuña sigue muy enojado con su ex la China Suárez por aquella escandalosa publcación en Instagram donde lo destrozó públicamente y que estaría evalando seriamente llevar el tema al plano legal.

"Están atento a un paso en falso de la China porque se la tienen jurada", comentó Zaffora. Por su parte, Calabró agregó: “Alguien cercano a él me dijo que Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones".

"Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir", explicó la periodista.

Guido sumó mayor información que trascendió del entorno de Benjamín: “Está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores. Tuvo que hablar".

"Se le cayeron laburos y marcas", señaló Marina sobre cómo lo afectó a nivel laboral al actor ese mensaje público de Suárez. "Me contaron lo mismo", dijo su compañero y reafirmó la información de la conductora.