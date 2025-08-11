A24.com

Benjamín Vicuña enfrentó el rumor de juicio a la China Suárez por su fuerte posteo

Tras el regreso de sus hijos Magnolia y Amancio de Turquía, Benjamín Vicuña contestó si iniciará acciones legales contra la China Suárez luego de aquel fuerte mensaje en redes.

11 ago 2025, 15:25
El pasado viernes Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio quienes viajaron dos semanas a Turquía con la madre, la China Suárez. El actor chileno fue al aeropuerto a recibir a los pequeños, quienes llegaron a la Argentina acompañados de la madre de la actriz.

Lo cierto es que en una nota con el programa Intrusos (América Tv), Vicuña se refirió a su actualidad y habló de los rumores de una acción judicial contra la China por aquel escandaloso posteo en su contra.

"Vuelven los chicos al colegio", explicó el artista. Y cuando la cronista le consultó si es verdad que le va iniciar acciones legales a la China Suárez, el actor optó por la cautela: "La verdad me detengo en la puerta de mi casa por respeto y buena onda, no tengo nada que hablar ni contar y hablar".

"Estoy súper bien, trabajando, todo en orden", afirmó Benjamín Vicuña tras el regreso de sus hijos al país. Y agregó: "Por ahora estoy trabajando. Una serie que me tiene muy comprometido, se viene un estreno pronto, Papá x 2".

En las últimas semanas se conoció que el actor estaría furioso con Suárez y estaría evaluando llevarla a la Justicia por ese posteo donde hablaba con términos muy duros contra él donde lo llamó varias veces "el papá del año" a pura ironía.

Por el momento, Benjamín opta por no hacer referencia a ese tema y meterse de lleno en disfrutar el tiempo con sus hijos más chicos quienes ya volvieron de Estambul.

Finalmente, quien también volvió a la Argentina fue Rufina, la hija mayor de la China, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Todo parecía que continuaría un tiempo más en Turquía con la madre y Mauro Icardi pero finalmente la niña decidió regresar al país para estar unos días con su papá y sus amistades.

Por qué Benjamín Vicuña llevaría a la Justicia a la China Suárez tras el escandaloso posteo: "Enfurecido"

Al aire en El Observador, Marina Calabró y Guido Zaffora comentaron que el actor Benjamín Vicuña sigue muy enojado con su ex la China Suárez por aquella escandalosa publcación en Instagram donde lo destrozó públicamente y que estaría evalando seriamente llevar el tema al plano legal.

"Están atento a un paso en falso de la China porque se la tienen jurada", comentó Zaffora. Por su parte, Calabró agregó: “Alguien cercano a él me dijo que Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones".

"Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir", explicó la periodista.

Guido sumó mayor información que trascendió del entorno de Benjamín: “Está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores. Tuvo que hablar".

"Se le cayeron laburos y marcas", señaló Marina sobre cómo lo afectó a nivel laboral al actor ese mensaje público de Suárez. "Me contaron lo mismo", dijo su compañero y reafirmó la información de la conductora.

