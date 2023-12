Cristina Pérez habló sobre su continuidad en Telefe Noticias tras la designación de Luis Petri en Defensa

"Si se da que no puedo seguir en el noticiero por este camino que inicia Luis, que le pido a Dios que lo bendiga, que nos bendiga a todos, voy a abrazar esas otras cosas que siempre postergo. Además de ser escritora soy actriz, me gustan los temas culturales, me gustan las historias de vida, tengo mil cosas para proyectar, pero hay que ir paso por paso", contó la periodista.

Meses atrás, Cristina Pérez había dicho que si ganaba su pareja, quien era candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, ella iba a dejar el noticiero.

Embed

La reacción de Cristina Pérez tras confirmarse que Luis Petri será ministro de Defensa de Javier Milei

En las últimas horas se confirmó que el ex candidato a vice en la fórmula junto a Patricia Bullrich, el radical Luis Petri fue elegido por el presidente Javier Milei para ocupar el cargo de ministro de Defensa, a partir del 10 de diciembre.

"El señor Luis Petri será el Ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre”, informaron en un comunicado que difundieron en las redes desde la Oficina del Presidente Electo.

Tras el anuncio oficial, Cristina Pérez se pronunció en su cuenta de Twitter para felicitar a su pareja, Luis Petri. “Esta vez no hablo como periodista. Quiero felicitar a mi marido Luis Petri por su designación como Ministro de Defensa en el gobierno del Presidente Milei”, manifestó.

cristina perez tuit luis petri ministro.jpg

Al finalizar, la conductor de Telefe Noticias destacó las virtudes que reúne el radical para ocupar dicho cargo. "Sé que su profunda vocación política, su incansable preparación y su honestidad lo guiarán en el servicio público. Te amo, mi amor”, cerró.