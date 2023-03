Cuál es la película que hizo Jey Mammon y que se iba estrenar a mediados de este año

En los últimos días trascendió que Jey había grabado una película con Disney, en la cual iban cambiar su rostro por el de otro actor, ante el revuelo que desató la denuncia en su contra.

Este viernes, en una entrevista con C5N, Jey Mammon aclaró que no realizó ningún proyecto con Disney. "Yo no hice ninguna película con Disney. Lo escuché, pero no es así", advirtió.

Según pudo saber Primicias Ya, la película en cuestión se llama 29 horas y media, cuenta con la dirección de Maxi Gutiérrez y las actuaciones de Kevsho, Ornella D'Elía, Julián Cerati, Sofía Morandi y Guido Pennelli.

La fecha prevista de estreno era para mediados de este año. Sin embargo, esa fecha podría modificarse ante el escándalo en el cual quedó envuelto Jey.

El humorista aparece en 14 escenas de esa película, que narra la historia de Mario (Kevsho), un joven que tuerce su destino tras cruzarse con la grabación del disco La dicha en movimiento, el emblemático primer disco de los Twist, grabado en los estudios Panda en 1983, a fines de la dictadura militar.

Luego de un recital de Los Twist, Mario y Ana se conocen y logran entrar a Panda para realizar un videoclip de la banda durante la grabación que produce Charly García en los estudios. Durante ese lapso (29 horas y media) Mario y Ana descubrirán un mundo nuevo mientras se van enamorando.

La película se filma en los míticos Estudios Panda, lugar donde cuarenta años atrás, Charly García y Los Twist grabaron el mencionado disco, que salió a la venta el 17 de octubre de 1983, unos días antes de la vuelta de la democracia, logrando mucha popularidad en muy poco tiempo.

Con guion de Maxi Gutiérrez y Gonzalo Salaya, el elenco se completa con la participación de Pipo Cipolatti, Jey Mammon, Lalo Mir, Campi, Pablo Seijo, Romina Richi y Marcelo Melingo.

Las locaciones de la película replican aquellos momentos y espacios emblemáticos únicos de la época como lo fueron los Estudios Panda, el Café Einstein y ATC entre otros.

Jey Mammon quebró en llanto, en medio de su descargo tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Me están asesinando en la televisión"

En una entrevista a fondo con Jorge Rial, Jey Mammon habló por primera vez en un programa sobre la denuncia de Lucas Benvenuto, el joven que salió con él cuando era menor de edad.

En el inicio del reportaje, el humorista y conductor desmintió a Lucas, que afirma haber comenzado a salir con él cuando tenía 14 años. "En la denuncia que él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí; yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa, en la cama está vestido, a la mañana siguiente aparece desnudo. Yo no puedo eludir esto porque mi necesidad de gritar a los cuatro vientos es negar rotundamente esta atrocidad. Primero y principal, a Lucas lo conocí cuando él tenía 16 años".

Embed

Luego, Jey se muestra sumamente consternado por el revuelo mediático que el caso despertó en los medios. "A mí me están denunciando de algo tremendo, me están cancelando por algo tremendo y eso es lo que me está matando. Me están asesinando 24/7 en la televisión con la excusa de cuántos años tenía”, asegura, con lágrimas en los ojos.

“Para los que dicen: ‘Lo que más le importa es la opinión pública y no la Justicia’. No. A mí me importa decir las cosas cómo fueron y cómo son. Por eso vuelvo una vez más a lo mismo y que quede claro: yo no violé, no abusé, no drogué, no engañé, yo no recibí a alguien que me entregaron, a un nene de 14 años. No pasó, no pasó”, continuó.

Al finalizar, el humorista habló de su futuro profesional. "Dijeron que Telefe me eyectó y no seguir fue de común acuerdo. Yo no fui a La Peña porque no estoy de ánimo. Tengo un vinculo con el canal. Estoy trabajando ahí y fue de común acuerdo no ir al programa. No estar ahí, por el momento y no sé qué va a suceder", concluyó.