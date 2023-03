Jey Mammon reveló qué decía el último audio que le envió Lucas Benvenuto: "Después de eso, me bloquea"

"No me dice me drogaste, abusaste de mi y tenía 14 años. Me dice: 'Quedate tranquilo, yo se que sos un tipo ansioso, yo te conozco bien, no tengas miedo, yo no voy a la TV a contar esto'", agrega.

Jey explica que Lucas le inhabilitó la posibilidad de responder. "Acto seguido me bloquea, yo no le llego a contestar. yo estaba haciendo radio en ese momento. me levanté, fui al baño a vomitar", detalló.

Por último, el conductor manifiesta que siente empatía por la dura historia de Lucas, pero remarca que niega las acusaciones que hoy enfrenta. "Empatizo en que es un chico que para mí, la vida lo rompió todo. La sociedad lo rompió todo. La sociedad es la gente que le hizo daño, la justicia que le dio vuelta la espalda. Porque él dice: la prescripción es la historia de mi vida. En mi caso, es por un hecho que nunca sucedió", sentenció.

Jey Mammon, a fondo tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Tengo que negar rotundamente esta atrocidad"

Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammon, rompió finalmente el silencio y en una entrevista de una hora y media con Jorge Rial se refirió a fondo a la denuncia en su contra por abuso sexual, por parte de Lucas Benvenuto, en la que niega en gran parte las acusaciones en su contra.

Al ser consultado por el conductor de Argenzuela (C5N), aseguró que "Lucas te podría decir que fue para mi un vínculo amoroso, hermoso, y digo vínculo porque quizá una cosa es una relación, y otra un vínculo. Tomo la palabra vínculo para definir cuando te ves esporádicamente con una persona", aseguró.

"Fue un vínculo fuerte, implicó que hasta le componga una canción, me animo a decirte que fue una de las pocas canciones de amor que compuse en mi vida, fue un vínculo hermoso y hoy representa otra cosa", sumó.

Luego, se refirió puntualmente a la denuncia, que "en su momento no mire en profundidad, fue en 2020, y en ese momento mi papá estaba internado y se estaba muriendo", detalló y fue contundente al negar con énfasis que conoció a Lucas a los 14 años, y que, según consta en la denuncia, Mammon "drogó y violó" a Lucas.

"El dice que me conoce a los 14 años, que un hombre lo entrega a mi, y yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa y a la mañana siguiente aparece desnudo. Eso no puedo eludirlo, tengo que negar rotundamente esta atrocidad", enfatizó.

"Primero lo conocí cuando tenía 16 años, el dice que me conoció cuando tenía 14. La fiesta que fue en el año 2009, allí Lucas tenía 16. Tenemos manera de certificarlo, hay videos y un link de YouTube", sumó.