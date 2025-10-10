Pampita reveló el trastorno hereditario que padece junto a sus hijos: “Es una condición”

Pampita e hijos 2

Como era de esperar, la video no pasó desapercibido entre los cibernautas, dado que Disfamargentina lo compartió en su cuenta oficial de Instagram donde en pocas horas cosechó más 11 mil likes y cientos de comentarios agradeciendo el testimonio de la modelo para visibilizar una situación que afecta a muchas más personas de las que uno puede llegar a imaginarse y en muchas ocasiones nunca llega a diagnosticarse.

“Gracias, Pampi”, “Qué buen mensaje”, “Por fin tengo algo en común con Pampita”, fueron entonces algunos de los comentarios que se repitieron al pie del posteo aplaudiendo así la actitud de Carolina, que sin duda muchas otras figuras del ambiente artístico debería imitar.

IG Pampita campaña dislexia

Cuál fue la irónica frase de Pampita sobre las botineras con un claro dardo a la China Suárez

En la emisión de Los 8 escalones por El Trece, Pampita no dejó pasar la oportunidad para tirar algunos comentarios con tono irónico sobre el mundo de las “botineras”, y en el proceso deslizó lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia la China Suárez, actual pareja del futbolista Mauro Icardi y expareja de Benjamín Vicuña.

Todo comenzó durante una charla distendida con Evangelina Anderson, quien habló de cómo surgió su amistad con Karina La Princesita, cuando la cantante estaba en pareja con el Kun Agüero en su etapa en el Manchester City. Pampita, con su característico toque de picardía, le preguntó: “¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito? ¿Se juntan? ¿Van al super juntas?”.

Anderson, con humor, fue respondiendo sobre las actividades cotidianas que comparte con sus amigas, hasta que resumió con una palabra que desató la risa en el estudio: “Botineamos”. La conductora no dudó en sumarse al chiste, pero con su ironía habitual agregó: “Sí, chicas. A mucha honra. Con el laburo que es botinear. Cambian a los chicos de cole”.

Aunque la conversación se mantuvo en un tono distendido y divertido, muchos televidentes interpretaron que el comentario tenía un destinatario particular: la China Suárez, quien se instaló recientemente en Turquía para acompañar a Mauro Icardi. La actriz viajó con su hija mayor, Rufina —de su relación con Nicolás Cabré— y se ocupó también de la escolarización de Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Vicuña.

El intercambio entre Pampita y Anderson, más allá del tono humorístico, volvió a poner sobre la mesa la atención mediática que siempre acompaña a las figuras vinculadas al fútbol y sus parejas. Con un guiño y un comentario afilado, Pampita dejó claro que en el mundo del espectáculo y del deporte, las “botineras” siempre despiertan curiosidad y comentarios de todos los estilos.