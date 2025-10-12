A24.com

El llanto estremecedor de Wanda Nara al hablar sobre su enfermedad y de cómo les contó a sus hijos

Wanda Nara protagonizó un momento de profunda emoción en La Divina Noche, el programa que conduce Dante Gebel. Mirá el video.

12 oct 2025, 08:06
Wanda Nara brindó una entrevista para el primer programa de La Divina Noche con Dante Gebel en El Trece y, entre otras cosas, habló sobre qué sintió al enterarse del duro diagnóstico de leucemia que enfrentó y cómo lo charló con sus hijos.

“Nadie se animaba a decírmelo. Me acuerdo que entraban las enfermeras, me miraban, se ponían a llorar y me decían: ‘Me gustaría tener a cualquier persona adelante menos a vos’. La verdad que fue muy duro”, comenzó diciendo la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Sin embargo, el momento más duro para Wanda aún estaba por llegar: cómo iba a enfrentar a sus hijos (los tres que tiene con Maxi López y las dos nenas fruto de su relación con Icardi).

“Cuando sos mamá tus hijos son lo único que te importa. Ellos no sabían lo que estaba pasando y cuando se enteraron, los más grandes se encerraron en un baño y no querían salir. Yo soy una mamá que está 24 horas con el teléfono porque estoy constantmente con cada deseo de ellos”, señaló.

“Sentía que Dios me dijo ‘hasta acá’. El médico me dijo: ‘No te lo puedo poner por escrito ni en un expediente, pero esto te lo desata el estrés, la angustia’”, agregó.

Y por útimo, Wanda dijo: “Es una enfermedad que no suele suceder en personas de mi edad. Yo soy súper sana. Jamás consumí nada, me alimento bien, soy insoportable con eso. En casa tenemos una chef que cocina todo saludable”.

Por qué se enfermó Wanda Nara

Si bien las razones para la enfermedad que tiene Wanda Nara pueden ser multicausales, la conductora aseguró que uno de los médicos que la atendió le dio una respuesta clara y concisa sobre el inicio de la leucemia que padece.

Justamente, el diagnóstico se desata en medio de una batalla personal y legal contra quien es hoy su ex marido, Icardi.

“El doctor me dijo: ‘Yo no te lo puedo poner por escrito, pero esto te lo desata el estrés, la angustia’”, indicó Wanda.

“Es una enfermedad que no suele suceder en personas de mi edad. Yo soy sana, si me alimento bien, soy insoportable”, concluyó.

