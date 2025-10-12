El llanto estremecedor de Wanda Nara al hablar sobre su enfermedad y de cómo les contó a sus hijos

“Sentía que Dios me dijo ‘hasta acá’. El médico me dijo: ‘No te lo puedo poner por escrito ni en un expediente, pero esto te lo desata el estrés, la angustia’”, agregó.

Y por útimo, Wanda dijo: “Es una enfermedad que no suele suceder en personas de mi edad. Yo soy súper sana. Jamás consumí nada, me alimento bien, soy insoportable con eso. En casa tenemos una chef que cocina todo saludable”.

Por qué se enfermó Wanda Nara

Si bien las razones para la enfermedad que tiene Wanda Nara pueden ser multicausales, la conductora aseguró que uno de los médicos que la atendió le dio una respuesta clara y concisa sobre el inicio de la leucemia que padece.

Justamente, el diagnóstico se desata en medio de una batalla personal y legal contra quien es hoy su ex marido, Icardi.

