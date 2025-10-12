Las fotos hot de Luck Ra antes de la gran final de La Voz Argentina

Luck Ra

En sus mini vacaciones, el cantante también visitó a un grupo de mujeres que se hizo viral por bailar en su show de Vélez. “Las chicas Volker. ¡Las quiero mucho!“, publicó junto a una foto donde todas se muestran sonrientes y sorprendidas por el encuentro.

Luck Ra incluso “se tiró unos pasos” con ellas, cerrando la visita entre abrazos y agradecimientos, al ritmo de su último éxito, “Fingí demencia”.

Luck Ra

Luck Ra

Cuál fue la reacción de Luck Ra tras el grosero error de Susana Giménez en los Premios Martín Fierro

Luck Ra ese mismo día recurrió rápidamente a sus redes sociales luego de que Susana Giménez lo mencionara por error durante la gala de los Premios Martín Fierro de Televisión. En su discurso al recibir una de las estatuillas, la diva pronunció su nombre como “Ruckau”, un desliz que no tardó en viralizarse y convertirse en tendencia.

Lejos de ofenderse, el cantante cordobés optó por tomarse la situación con humor. En su cuenta de X (ex Twitter), publicó un irónico posteo en el que se burló de su nuevo “alias artístico”, demostrando una vez más su carisma y su capacidad para reírse de sí mismo.

Fiel a su estilo, el jurado de La Voz Argentina acompañó su respuesta con una imagen clásica de Los Simpsons, en la que aparece Bart junto a su hermano siamés, Hugo. En el meme, Bart representa a “Luck Ra”, mientras que Hugo simboliza al improvisado “Ruckau”, el nombre con el que Susana lo bautizó accidentalmente frente a todo el público del evento.

La ingeniosa reacción del artista generó una ola de comentarios en redes sociales. Sus seguidores celebraron su buena onda y el ingenio con el que transformó un error en un momento divertido. En pocas horas, el posteo acumuló miles de “me gusta” y fue replicado por colegas y fanáticos que se sumaron a la broma.