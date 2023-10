Cuáles fueron las dos nuevas parejas que abandonaron el Bailando 2023

Sin embargo, tres dúos fueron salvados por el jurado y Uhrig e Iparraguirre; Bargiela y Sambrán y la pareja de El Tirri y Giménez continúan unas semanas más.

Al final de la noche el presentador anunció los dos nuevos eliminados por decisión mayoritaria del público. Así, la parejas Romina Malaspina y Jara, y Noel Barrionuevo y Cabrera quedaron afuera de la competición. Juliana Díaz y Gutta, por su parte, continúan en el reality al obtener 53,3 por ciento de los votos de la gente.

Inesperada renuncia en el Bailando 2023: "No quiere irse, pero se va"

Ángel de Brito anunció en miércoles en LAM (América TV) la inesperada renuncia de una participante del Bailando 2023. "No quiere irse, pero se va", adelantó el conductor.

"La gigante Noelia Pompa abandona el certamen. Se queda dos galas más, si las galas no se extienden mucho", afirmó Ángel y contó que se lo confirmó la misma participante que baila en el ciclo con Sandro Leone.

"¿Por qué te vas?", le preguntó el presentador a través de un mensaje de texto. "'Hola, Ángel', me dice. Bailaré dos galas más y tengo que partir", leyó el periodista.

"'¿Hacía dónde?', le digo. 'Tengo que arreglar bien con la produ, me voy a España y ahora me cuesta partir'. 'La pucha', me dice. No sé en qué idioma me habla Noelia Pompa. 'Ahora me cuesta porque la verdad lo estoy pasando bien, igual la producción lo sabía'. Recuerden que el Bailando iba a empezar antes", contó Ángel.

"Tiene un compromiso en España que ya lo tenía de antes", resumió Ángel. "Claro, un laburo pautado", subrayó Yanina Latorre.