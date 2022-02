Cuánto cuesta un plato en el restaurante orgánico de Victoria Vannucci

“No sabía nada sobre la naturaleza, no sabía nada sobre la vida”, admitió al respecto.

Fueron más de tres años el tiempo que le llevó recuperarse, un proceso en el que pudo salir de las depresiones con un cambio radical: abrazando el veganismo y militando el proteccionismo y la economía sustentable.

image.png Victoria Vanucci en Pachamama, su restaurante orgánico.

Pachamama ofrece opciones de brunch desde u$s 16 y platos principales a partir de u$s 15. El resto, cuenta con las clásicas empanadas argentinas a u$s 15 las tres o u$s 25 la docena.

Vannucci adoptó una dieta vegana, pero su restaurante ofrece comidas con ingredientes derivados de animales. Todos estos productos son adquiridos a proveedores que cuenten con altos estándares de seguridad y certificación orgánica, explicó Victoria.

También se refirió al sostén para dar cada paso en esta nueva aventura, y es el equipo que formó en el local, con el que afronta cada nuevo desafío en el rol de capitana. “Como líder de cualquier industria en particular, una debe escuchar a sus empleados. Ellos tienen sus propias ideas, y esto es un equipo. Me siento orgullosa de eso, porque al principio me costó mucho lograrlo. Y fallé mucho, pero creo que en este momento estoy en el momento [donde] puedo decir que este equipo es mi familia”.

La nueva vida de Victoria Vannucci

Victoria Vannucci habló con la revista norteamericana The National Digest, en la que explicó que rescató 10 mil abejas, que son las que usa para los productos de su emprendimiento gastronómico.

La ex modelo, admitió que en los tiempos en que fue escrachada por las imágenes en el safari “no sabía nada sobre la naturaleza, no sabía nada sobre la vida”. “Hicimos esta producción fotográfica, llena de abejas, para mostrarle a la gente que no son tan peligrosas”, contó Vannucci.

Como empresaria gastronómica en su restaurante sustentable Pachamama, además, es el primero en el mundo en tener un Bee hive research, un espacio para elaborar miel y otros productos.