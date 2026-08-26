Así esta hoy Vera Holtz, la inolvidable mamá Lucinda de Avenida Brasil

Su recorrido en las tablas también explica parte del reconocimiento que conserva entre el público y la crítica brasileña. Con una carrera extensa, Vera Holtz continúa siendo considerada una figura importante de la escena artística de Brasil, aunque actualmente sus trabajos transiten circuitos más pequeños y propuestas alejadas del prime time.

En paralelo, Avenida Brasil volvió a ocupar un lugar destacado en la televisión durante 2026. La ficción regresó a la pantalla de TV Globo dentro del ciclo Vale a Pena Ver de Novo y también volvió a emitirse en la televisión argentina por las tardes de Telefe. La reposición generó un nuevo acercamiento de los espectadores a la historia y permitió que distintas generaciones volvieran a encontrarse con personajes que marcaron a la telenovela.

Entre ellos aparece, inevitablemente, Lucinda, el personaje interpretado por Vera Holtz. La nueva emisión volvió a poner bajo la lupa a una de las actuaciones que contribuyeron a darle reconocimiento internacional a la actriz y permitió que quienes conocieron la ficción años atrás recuperaran aquel recuerdo.

Cómo sigue la carrera artística de Vera Holtz tras su trabajo en Avenida Brasil

A sus 73 años, Vera Holtz continúa vinculada al mundo artístico y elige participar de proyectos de menor escala, cortometrajes y propuestas teatrales que encuentran espacio en festivales y plataformas digitales. Su actualidad refleja una etapa profesional diferente, con otros tiempos y formatos, pero con la misma dedicación al oficio.

Así, mientras Avenida Brasil regresa a la grilla televisiva y sus personajes vuelven a instalarse en la conversación, la actriz continúa desarrollando su carrera desde espacios menos masivos. La vigencia de Lucinda demuestra el impacto que tuvo su trabajo, mientras que sus proyectos más recientes confirman que Vera Holtz sigue activa y explorando nuevos caminos dentro de la actuación.