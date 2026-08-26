A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIEMPRE VIGENTE

Así esta hoy Vera Holtz, la inolvidable mamá Lucinda de Avenida Brasil

Con nuevos trabajos en teatro y propuestas independientes, Vera Holtz sigue en plena actividad mientras la reposición de Avenida Brasil en la pantalla chica vuelve a ponerla en el centro de la escena.

26 ago 2026, 08:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
Así esta hoy Vera Holtz, la inolvidable mamá Lucinda de Avenida Brasil

Así esta hoy Vera Holtz, la inolvidable mamá Lucinda de Avenida Brasil


Así esta hoy Vera Holtz, la inolvidable mamá Lucinda de Avenida Brasil

Así esta hoy Vera Holtz, la inolvidable mamá Lucinda de Avenida Brasil


Vera Holtz quedó instalada en el recuerdo de millones de espectadores gracias a Lucinda, el entrañable personaje de Avenida Brasil que se encargaba de cuidar a los chicos que vivían en el basural. Aunque ya pasó más de una década desde el estreno de la exitosa telenovela en la televisión carioca, aquella interpretación continúa siendo una de las más recordadas de su extensa carrera.

Con el paso de los años, la actriz brasileña logró sostener una trayectoria vinculada a diferentes disciplinas artísticas. Nacida en Tatuí, Vera Holtz trabajó tanto en televisión como en cine y teatro, construyendo un recorrido profesional que excede ampliamente su participación en Avenida Brasil. Si bien durante los últimos años redujo su presencia en las grandes producciones televisivas, nunca se alejó por completo de la actividad artística.

Leé también

"Fue un quilombo total": Jimena Barón fulminó a Miguel Ángel Rodríguez en Es mi sueño

Fue un quilombo total: Jimena Barón fulminó a Miguel Ángel Rodríguez en Es mi sueño

Durante 2026, la actriz volvió a mostrarse vinculada a propuestas de perfil más independiente. Entre sus trabajos se encuentra Árias Pequenas, Para Bandolim, un cortometraje basado en un poema de Hilda Hilst. La producción contó además con la participación de Isabelle Drummond y tuvo a Denise Saraceni como directora. La pieza se incorporó a una serie de proyectos de carácter autoral desarrollados especialmente para redes sociales y nuevos formatos digitales.

Pero la televisión no es el único ámbito en el que Vera Holtz mantiene su actividad. El teatro continúa ocupando un lugar importante en su carrera y la actriz alterna diferentes montajes con participaciones en ciclos culturales y festivales. Allí encontró un espacio para continuar explorando distintas facetas de su profesión, lejos de la exposición que implican las grandes producciones de la pantalla chica.

Su recorrido en las tablas también explica parte del reconocimiento que conserva entre el público y la crítica brasileña. Con una carrera extensa, Vera Holtz continúa siendo considerada una figura importante de la escena artística de Brasil, aunque actualmente sus trabajos transiten circuitos más pequeños y propuestas alejadas del prime time.

En paralelo, Avenida Brasil volvió a ocupar un lugar destacado en la televisión durante 2026. La ficción regresó a la pantalla de TV Globo dentro del ciclo Vale a Pena Ver de Novo y también volvió a emitirse en la televisión argentina por las tardes de Telefe. La reposición generó un nuevo acercamiento de los espectadores a la historia y permitió que distintas generaciones volvieran a encontrarse con personajes que marcaron a la telenovela.

Entre ellos aparece, inevitablemente, Lucinda, el personaje interpretado por Vera Holtz. La nueva emisión volvió a poner bajo la lupa a una de las actuaciones que contribuyeron a darle reconocimiento internacional a la actriz y permitió que quienes conocieron la ficción años atrás recuperaran aquel recuerdo.

Cómo sigue la carrera artística de Vera Holtz tras su trabajo en Avenida Brasil

A sus 73 años, Vera Holtz continúa vinculada al mundo artístico y elige participar de proyectos de menor escala, cortometrajes y propuestas teatrales que encuentran espacio en festivales y plataformas digitales. Su actualidad refleja una etapa profesional diferente, con otros tiempos y formatos, pero con la misma dedicación al oficio.

Así, mientras Avenida Brasil regresa a la grilla televisiva y sus personajes vuelven a instalarse en la conversación, la actriz continúa desarrollando su carrera desde espacios menos masivos. La vigencia de Lucinda demuestra el impacto que tuvo su trabajo, mientras que sus proyectos más recientes confirman que Vera Holtz sigue activa y explorando nuevos caminos dentro de la actuación.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Avenida Brasil

Lo más visto