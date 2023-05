Dallys Ferreira aclaró sus polémicos dichos sobre la situación económica de Argentina: "Un país que..."

"Con lo que me van a pagar no me alcanza pero les quiero un montón, vengo por el cariño", amplió la actriz. Y remarcó sobre el difícil presente en la Argentina: "Lo que veo mucho es el ánimo de la gente, la gente no tiene esperanza, está desesperanzada".

Lo cierto es que estas palabras de Dallys generaron un fuerte rechazo desde las redes sociales, cuestionando las palabras que utilizó en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

En este sentido, Dallys Ferreira aclaró desde Twitter el sentido de sus palabras que generaron tanta polémica: "Quiero dejar muy en claro que yo le hice una broma a @AngeldebritoOk por una broma anterior que él me hizo a mí", explicó.

Y remarcó: "Quiero y respeto a lo argentinos, lamento muchísimo que se mal intérprete mis palabras. Lejos de mí polemizar. Vine a pasar unos días hermosos en este país que amo".

"Gracias a todos por sus mensajes, disfrute mucho de #LAM tengo los mejores recuerdos de #Argentina país que quiero con todo mi corazón", finalizó Dallys.

Dallys Ferreira, agredida y lastimada en Paraguay

La actriz y ex vedette Dallys Ferreira generó una enorme preocupación entre sus seguidores. La diosa paraguaya publicó un video, en el cual ella intenta acercarse a una propiedad, una mujer sale y la ataca para echarla del lugar.

En la grabación, la rubia está junto a su pareja, Nicolás Sporleder, mientras la mujer se aproxima a ellos con la rama de un árbol. "¡Salgan de mi casa! ¡Andate!", exclama la señora en el video, que Dallys subió a su cuenta de Instagram.

"Esta señora, identificada como Gladys Montanía de García (que no la conozco, jamás en mi vida la había visto), salió a agredirnos, pegarnos e insultarnos sin ningún motivo y en frente de mi hija. Nos trató como basuras", precisó la ex vedette en la descripción de la publicación.

Ante la preocupación de sus seguidores, Dallys aclaró que ya estaba camino a un centro médico: "Estamos yendo a un centro de emergencias médicas. Fuimos agredidos por una señora. Nos atacó y no sabemos por qué nos agredió", sentenció en otro video.