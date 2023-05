La dura definición de Dallys Ferreira sobre su vínculo con Argentina: "Son pobres, pero..."

Dallys comenzó a mencionar que haría algunos cambios en la escenografía del programa. Eso le dio el pie al conductor para hacerle una pregunta clave: "¿Vos pensás quedarte?".

"No, no, yo estoy de turista. Gano mejor en Paraguay. Son pobres, pero los extraño un montón", lanzó la angelita. "Con lo que me van a pagar no me alcanza, pero los quiero un montón", añadió. "No, no te queríamos pagar tampoco", bromeó el periodista.

"Dallys, hablando en serio, vos viviste acá mucho tiempo y seguramente ves cómo cambió todo", advirtió Ángel. "Lo que veo mucho es el ánimo de la gente. Extraño mucho, quisiera venir más seguido a la Argentina, un país que ha sido muy generoso conmigo, y todos me dicen: 'no vuelvas'", explicó la invitada.

La ex vedette responsabilizó al Gobierno por los problemas que afrontan los argentinos. "Siempre la culpa de es de la pandemia, del FMI, de la guerra en Ucrania, cuando las medidas que ha tomado el Gobierno nos trajo hasta acá", cerró.

Video: Dallys Ferreira, agredida y lastimada en Paraguay

La ex vedette, Dallys Ferreira, generó una enorme preocupación entre sus seguidores. La diosa paraguaya publicó un video, en el cual ella intenta acercarse a una propiedad, una mujer sale y la ataca para echarla del lugar.

En la grabación, la rubia está junto a su pareja, Nicolás Sporleder, mientras la mujer se aproxima a ellos con la rama de un árbol.

"¡Salgan de mi casa! ¡Andate!", exclama la señora en el video, que Dallys subió a su cuenta de Instagram.

"Esta señora, identificada como Gladys Montanía de García (que no la conozco, jamás en mi vida la había visto), salió a agredirnos, pegarnos e insultarnos sin ningún motivo y en frente de mi hija. Nos trató como basuras", precisó la ex vedette en la descripción de la publicación.

Ante la preocupación de sus seguidores, Dallys aclaró que ya estaba camino a un centro médico. "Estamos yendo a un centro de emergencias médicas. Fuimos agredidos por una señora. Nos atacó y no sabemos por qué nos agredió", sentenció en otro video.