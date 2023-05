Dallys Ferreira enfrentó la polémica por sus dichos sobre la situación de Argentina: "Me da mucha pena que..."

Lo cierto es que estas palabras de Dallys generaron un fuerte rechazo desde las redes sociales, cuestionando las palabras que utilizó en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Dallys Ferreira se refirió a este tema y aclaró el sentido de sus palabras: "Lamento muchísimo todo lo que se generó por una broma que le hice a Ángel en respuesta a otra broma que él me hizo primero y se mezclaron los tantos referido a Argentina, que hablé en otro momento, no tenían que ver mis palabras con los argentinos", explicó la actriz.

"Yo siempre fui súper clara. Incluso desde mi programa en Paraguay cuando me tocó hablar de la situación de Argentina, siempre fue con respeto y con todo el cariño que le tengo a los argentinos. Y lo digo de corazón y con toda sinceridad. Lamento mucho que se utilice ese título para referir que yo estaba hablando de los argentinos cuando no era así", remarcó Dallys.

Y comentó: "En un momento Ángel me preguntaba cómo veía a la Argentina y yo dije que me había cruzado con muchos argentinos, que conozco y que no, y me hablaban de la situación complicada en la que está el país. Y me decían que no hay esperanzas con respecto a los políticos. Y en otro momento Ángel me hizo una broma referido al programa y yo le respondí, era referido al programa, y la pasé genial".

"No fui a polemizar, simplemente estoy unos días aquí de vacaciones porque trabajo en Paraguay, y me invitó Ángel. Yo tengo que volver a Paraguay a trabajar. No está en mí que se genere todo esto, de verdad, me da mucha pena", explicó.

Y remarcó su afecto por el país: "En Argentina tengo mi casa, la familia de mi marido, mi hija es media argentina también, trabajé muchos años... Y sí hablé de una situación de crisis que se viene arrastrando hace muchos años, pero nunca jamás me refería a los pobres respecto a los argentinos. Yo respondí a Ángel una broma anterior que me estaba haciendo a mí sobre ese contexto".

"No entiendo por qué hacen esto los medios. Mucha gente me escribió y me decía que se entendió perfecto lo que dije", finalizó Dallys Ferreira.

La aclaración desde las redes de Dallys Ferreira ante la polémica tras su visita a LAM

Dallys Ferreira aclaró desde Twitter el sentido de sus palabras sobre la Argentina que generaron tanta polémica: "Quiero dejar muy en claro que yo le hice una broma a @AngeldebritoOk por una broma anterior que él me hizo a mí", explicó.

Y remarcó: "Quiero y respeto a lo argentinos, lamento muchísimo que se mal intérprete mis palabras. Lejos de mí polemizar. Vine a pasar unos días hermosos en este país que amo".

"Gracias a todos por sus mensajes, disfrute mucho de #LAM tengo los mejores recuerdos de #Argentina país que quiero con todo mi corazón", finalizó Dallys.