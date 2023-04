Dalma Maradona recibió una tremenda noticia sobre la muerte de su papá: "Es doloroso"

Dalma MAradona posteo.jpg

"Muchas veces el proceso es doloroso y lento pero acá estamos y no vamos a parar hasta que se haga justicia. Cada uno que dejó de hacer su trabajo (por pedido de alguien o por inoperancia) será juzgado por eso. Y los que no están en este juicio pero participaron de alguna manera, les deseo que su conciencia no los deje vivir tranquilos", escribió Dalma desde sus Instagram Stories con una imagen de fondo de margaritas y sumó luego una foto del astro futbolístico.

En tanto su hermana Gianinna hizo lo propio reposteando los muchos mensajes que los maradonianos le hicieron llegar en señal de compañía, así como también escribió de puño y letra: "Donde sea que estés, estamos más cerca! Te amo y te extraño cada día más! Será justicia, te lo juro!", con un fondo de imagen del cielo.

Gianinna Maradona posteo.jpg

La categórica respuesta de Dalma Maradona cuando le preguntaron por Jorge Taiana: "Las cosas se dieron..."

En una nota con Infobae, el empresario Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe, explicó por qué no tiene relación con Dalma y Gianinna Maradona.

"Yo no tengo relación. Cada uno maneja su vida y sus relaciones como puede y como quiere. Y bueno, en mí se dio así y son cosas que suceden, reglas y acuerdos de pareja. Y lo transitamos así muy bien. Cada uno en su casa”, expresó.

dalma maradona taiana.jpg

Este martes, en una nota con Intrusos (América TV), Dalma hizo referencia a los dichos del novio de su mamá. "No tengo nada para decir. Las cosas se dieron así. Y bueno, ya está", afirmó.

La actriz aclaró que no descarta, en un futuro, cambiar de postura y tener un acercamiento con Taiana. "Ahora es así. Y, capaz, en otro momento deja de ser así", sostuvo.

Por último, Dalma trató de desdramatizar los dichos del novio de su mamá. "Entiendo que le preguntaron y algo tenía que responder. A veces, hacen un mundo, de algo que no es", sentenció.