Dalma Maradona sorprendió al hablar de su vínculo con su hermana, Jana.

"¿En qué piensan distinto?", retrucó el conductor. "No importa. En un montón de cosas", precisó Dalma.

Con Jana intentaron tener una relación. Después de la muerte de Diego, convivieron, estuvieron juntas", indicó Pía Shaw. "Sí, pero no convivimos. Tuvimos charlas en las que no nos pudimos poner de acuerdo porque de base pensamos muy distinto", detalló la actriz.

"¿Sobre qué tenes no se ponen de acuerdo?", insistió Yanina Latorre. "En relación a mi papá, pensamos muy distinto, Nuestra relación con él fue muy distinta. Hay cosas en las que digo 'esto no me va' y ella piensa que sí. Además, por ejemplo, en lo judicial, nosotras (con Dalma) dijimos vamos por todos y no nos importa nada. Y ella tenía sus diferencias", siguió.

Dalma recordó cuando a Jana la llegó a conocer recién unos meses antes de la muerte de Maradona. "El primer encuentro que tuve con ella fue la última vez que lo operaron a mi papá", reveló.

La actriz reconoció que durante un tiempo le preocupaba no tener un buen trato con Jana, pero finalmente se dio cuenta que eso nunca iba a ocurrir y no era justo sentirse culpable por ello. "No sé por qué nunca se dio de llevarnos y ahora te digo que es una decisión y está bien", sentenció.

Dalma Maradona opinó sobre la posibilidad de hacer una nueva serie sobre la vida de Diego

En la noche del miércoles en LAM, Ángel de Brito recibió en el piso de América TV a Dalma Maradona.

En un momento de la entrevista, el conductor le preguntó por Maradona: Sueño Bendito, la serie sobre la vida de su padre.

"La verdad es que no la vi, pero la tenemos que ver porque mi mamá hizo un reclamo porque lo que se contó no es real", afirmó la hija del astro del fútbol.

"¿Y no piensan en hacer ustedes la historia de Diego?", quiso saber Ángel. "¿Una ficción? No sé. La tendría que hacer mi mamá, pero no creo que tenga ganas", explicó Dalma.

La actriz recordó que ella pudo concretar un documental con testimonios únicos sobre la vida de Diego.

"Son tres capítulos donde yo cuento la relación con mi papá y la relación con las personas que realmente lo conocieron, desde el fotógrafo que lo siguió durante su estadía en Nápoli hasta sus compañeros de vestuario", detalló Dalma.