Damián Betular recordó su increíble encuentro con Mick Jagger en la habitación de un hotel

Betular contó de su época trabajando en un exclusivo hotel y allí se dio el impensado cruce con Jagger, que estaba registrado en el hotel con otro nombre como suele ocurrir con las celebrities, de la manera más curiosa.

“Hay un cargo que se llama Manager on duty, que es cuando se va el gerente general, uno de los gerentes, sea del área que sea, se queda hasta las 2 de la mañana. Hay un montón de gerentes, y esa noche me tocaba a mí”, explicó el cocinero.

Y añadió: “Nos avisan que hay un tema con el black out de la suite, que no cierra. Pero que no nos dejaban entrar hasta que no se vaya el VIP. Hablo con el manager de ellos, me avisa que se van a comer y que la podemos arreglar tranquilos. Se va a comer, la habitación estaba muy ordenada porque tiene mucha gente alrededor”.

“Suena la puerta, entran una chica y Mick Jagger. Nosotros, pálidos, más que por el huésped, es porque entró y nosotros seguíamos adentro”, contó con sorpresa Damián Betular.

Y remarcó: “Nos dice ‘tranquilos, tranquilos’, y se sienta en el sillón a charlar con la chica. Le aviso al manager que si no lo terminamos de arreglar ahora, a las 5 de la mañana ya iba a entrar la luz, le pregunta a Mick y dice que lo arreglen”.

“Los pibes temblando con el taladro", comentó, y dijo que pudieron solucionar el inconveniente en la habitación. Y destacó que no pudo pedir una foto con Mick ya que hay que preservar la intimidad de los huéspedes y eso es motivo de despido.

Damián Betular develó su talento oculto y sorprendió a un participante de MasterChef

En MasterChef, Telefe, Damián Betular le reveló al participante Juan Francisco Moro su gran talento oculto. El chef y jurado se acercó a la estación del guardavidas y le contó su secreto.

"Día nublado en la playa a mí me encanta. Porque yo no soy muy de la playa, entonces la amo en los días de lluvia", le comentó Betular al aspirante a cocinero.

"¿Y a qué vas entonces?", quiso saber el participante mientras se reía. "Voy a sacar peluches", afirmó Betular, quien se refirió a las máquinas que hay en los lugares para jugar a los videojuegos en las ciudades balnearias.

"¿Y sos bueno?", continuó preguntando el concursante oriundo de San Bernardo. "Mi amor, vacié una máquina en 1994", le respondió Betular con muchísima seguridad.

"Pero, pará hay un una técnica...", dejó entrever Juan Francisco mientras cocinaba los trocitos de pollo. "Después de la cuento, no la contemos", dijo el jurado haciéndose el misterioso.

La consiga de este jueves, en el reality conducido por Wanda Nara, consistió cocinar con sobras para poner a prueba la creatividad de los concursantes. Tuvieron 60 minutos para sorprender, para bien y para mal, al jurado.