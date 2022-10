Daniel Osvaldo y la foto que hace pensar que se separó de Gianinna Maradona

Pero pudieron limar asperezas y volvieron a apostar al amor, pese a la desaprobación de Claudia Villafañe, la mamá de Gianinna, y Dalma, su hermana.

Ahora, en medio del juicio que mantiene Osvaldo con la mamá de sus hijas italianas, por la manutención, volvieron a surgir rumores de crisis tras que publicara algunas fotos con mensajes en sus redes.

"Menos mal que estás vos, mamucha", escribió Osvaldo en una foto besando a su madre y sumó una frase de Charles Bukowski. "No podemos pensar otra cosa (que una separación)", analizó la cuenta @Chusmeteando1.

¿Será?

La reacción de Dalma Maradona cuando le preguntaron por Daniel Osvaldo

Este martes, Dalma Maradona estuvo como figura invitada en LAM (América TV) y habló sin tapujos de todos los temas con Ángel de Brito. En un momento de la charla, la actriz sorprendió con su reacción cuando le preguntaron por Daniel Osvaldo.

"¿Tenés vínculo con Daniel Osvaldo?", lanzó el conductor. "Tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana", afirmó la hija del ídolo de los argentinos.

Ángel no pasó por alto esa definición y la repitió con un gesto de asombro: "Tengo el vínculo que tengo que tener...". "Y sí", exclamó la invitada. "No sé a qué te referís con eso...", añadió, un tanto cautelosa.

En ese instante, Yanina acotó: "No fue una respuesta muy amorosa". "Bueno, pasa que yo lo conocí a él siendo el novio de una amiga (por Jimena Barón). No me cae mal, de verdad, pero mi relación con él arranca antes", explicó Dalma.

"¿Con Jimena se cortó la relación?", retrucó Ángel. La actriz dejó entrever que existe cierta distancia con la cantante por el vínculo que hoy une a su hermana con Osvaldo: "Hace un montó que no hablo y la entiendo perfectamente".

Por último, al ser consultada por los rumores de casamiento entre el ex jugador y Gianinna, Dalma fue tajante. "No, no se casaron. No me consta. Además, si se casa y yo no me entero, la mato", cerró.