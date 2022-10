La reacción de Dalma Maradona cuando le preguntaron por Daniel Osvaldo

Ángel no pasó por alto esa definición y la repitió con un gesto de asombro: "Tengo el vínculo que tengo que tener...". "Y sí", exclamó la invitada. "No sé a qué te referís con eso...", añadió, un tanto cautelosa.

En ese instante, Yanina acotó: "No fue una respuesta muy amorosa". "Bueno, pasa que yo lo conocí a él siendo el novio de una amiga (por Jimena Barón). No me cae mal, de verdad, pero mi relación con él arranca antes", explicó Dalma.

"¿Con Jimena se cortó la relación?", retrucó Ángel. La actriz dejó entrever que existe cierta distancia con la cantante por el vínculo que hoy une a su hermana con Osvaldo: "Hace un montó que no hablo y la entiendo perfectamente".

Por último, al ser consultada por los rumores de casamiento entre el ex jugador y Gianinna, Dalma fue tajante. "No, no se casaron. No me consta. Además, si se casa y yo no me entero, la mato", cerró.

El mensaje de Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona tras la muerte de la mamá de Claudia Villafañe

Hace unos días, se conoció una triste noticia: a los 85 años murió Pochi, la mamá d Claudia Villafañe. Según indicó Pía Shaw en LAM, América Tv, la noticia causó un gran dolor en toda la familia y tanto Claudia, Dalma y Gianinna Maradona "están devastadas".

Era de público conocimiento que la ex suegra de Diego Maradona, Ana María Elía, no se encontraba pasando por un buen momento de salud.

“Estaba internada hace tiempo en un hogar, muy bien cuidada, y el sábado se comenzó a sentir mal, llamaron a la ambulancia y se confirmó la peor noticia”, contó Pía Shaw.

La periodista, que mantiene un contacto permanente con la ex Masterchef Celebrity, contó que sabía desde hace tiempo que Pochi no estaba bien, y que “la despedida fue en paz".

"Pochi y Coco (padre de Claudia), fueron dos abuelos muy presentes en la vida de Dalma y Gianinna, incluso Dalma aseguró que era 'la preferida'”, precisó.

Lo cierto es que en este momento de profundo dolor en toda la familia, Daniel Osvaldo, novio de Gianinna, le dedicó un romántico posteo a su pareja para darle fuerzas en este momento de profundo dolor.

"Te amo", expresó el rockero y ex futbolista en una postal de los dos abrazados.