Parte médico de Thiago Medina confirma que está siendo operado: los detalles

Thiago Medina es operado de urgencia este viernes por la mañana en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno donde está internado hace una semana tras el grave accidente en moto que sufrió al chocar con un auto.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Este viernes por la mañana se conoció el nuevo parte médico e intervención de urgencia que se le realiza a Thiago Medina quien continúa en la unidad de terapia intensiva y con pronóstico reservado.
Thiago Medina es operado de urgencia este viernes por la mañana en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno donde está internado hace una semana tras el grave accidente en moto que sufrió al chocar con un auto.
A través de un reciente parte médico que se difundió hace instantes, se conoció el motivo por el que el ex participante de Gran Hermano fue intervenido de urgencia, intervención que se estima durará varias horas.
"El paciente Thiago Medina internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital pasó la noche sin fiebre, lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al hospital pudiera avanzar a la siguiente etapa", leyó al aire Luis Bremer en el programa Desayuno Americano (América Tv).
"Equipo de cirugias de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del hospital Bicentenario de Esteban Echeverría que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, interviene quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal. El paciente se encuentra estable y se estima una cirugía de varias horas", se especificó en el parte médico y se adelantó que el próximo informe se conocerá a las 18 horas.
Esto tiene que ver con las lesiones en ocho costillas que sufrió Thiago Medina por el choque y que los médicos seguían de cerca para poder intervenir cuanto antes. Por su parte, la familia del ex GH continúa con su pedido de cadenas de oraciones para su pronta recuperación.
El cirujano Alejandro Damonte se refirió al estudio que deben hacerle a Thiago Medina en diálogo con el programa Lape Club Social Informativo (América Tv) en medio de la preocupación por su internación en terapia intensiva y con pronóstico reservado.
"La fibrobroncoscopia es un estudio que se realiza seguido, es un estudio de rutina con poco índice de complicaciones, se coloca una pequeña cámara dentro de la vía aérea a través de la boca o la nariz para poder visualizar por dentro los bronquios y parte del pulmón. Es similar a la endoscopía digestiva", describió el profesional de la salud en el ciclo de Sergio Lapegüe.
Y agregó sobre el cuadro que presenta el ex Gran Hermano: "Por lo que tengo entendido, Thiago tuvo un trauma toráxico que se complicó con una infección. Este estudio se realiza para tener un diagnóstico de algún germen y poder dar un antibiótico específico para tratar la infección que está cursando".
En ese sentido, el especialista remarcó que Thiago "tuvo un trauma toráxico, fracturas costales con sangrado, lastimado el pulmón... Esa sangre es un caldo de cultivo para gérmenes... Es un paciente grave, crítico, tuvo un trauma severo, un accidente en moto muy grave".
"Hoy está con asistencia mecánica y debe tener drogas para mantener la presión. Los pasos que damos los médicos en este tipo de pacientes deben ser prudentes. Menos es más. La idea en principio es hacer una broncoscopia, el rescate de algún germen y mejorar el antibiótico que está recibiendo", explicó sobre cuáles son los habituales procedimientos que se siguen en estos casos. Y advirtió que "cuando él estabilice un poco, tal vez una nueva cirugía puede cumplir un rol que lo va a ir recuperando".