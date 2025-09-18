Angustia por el último parte médico de Thiago Medina: "Hay algo en el cuerpo que..."

A casi una semana del accidente en moto de Thiago Medina (22), el parte médico emitido el miércoles 17 de septiembre generó mayor preocupación por su estado de salud.
Este jueves en A la Barbarossa (Telefe) no solo difundieron la información brindada por los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde el ex Gran Hermano 2022 lucha por su vida, sino que también destacaron la urgencia de que Thiago deje de tener fiebre para poder ser intervenido quirúrgicamente por segunda vez.
El 12 de septiembre, durante la primera operación de emergencia, le extirparon el bazo. “Este es el parte médico del 17 de septiembre y confirma la operación por las astillas que tiene en el cuerpo”, señaló Pía Shaw en el programa de Georgina.
Y añadió: “Thiago se tiene que seguir recuperando para poder hacer la intervención. No va a ser trasladado porque hoy no es lo que recomiendan. Lo va a operar en ese hospital si sigue mejorando porque el parte indica líneas de fiebre”.
“Algo en el cuerpo está llamando la atención. Eso retrasa la operación. Tienen que encontrar lo que está sucediendo porque la operación es fundamental. No hay tiempo para perder, pero no tiene que tener nada de fiebre”, cerró Pía sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina.
Luego de haber pasado otra noche en terapia intensiva tras el grave accidente en moto ocurrido el viernes en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, este miércoles 17 de septiembre se difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Thiago Medina.
"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", comienza diciendo el parte oficial.
Además, se comunicó que el joven volvió a presentar fiebre, al igual que el día anterior: "Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica".
El informe también señala que, si bien su estado sigue siendo delicado, hay una evolución positiva que permitiría considerar una intervención quirúrgica para reparar las costillas fracturadas y los órganos comprometidos: "De continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días", indicaron.
"Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires", agregaron.
Por último, se aclaró que gracias al trabajo articulado entre distintos centros de salud bonaerenses, no sería necesario trasladar al paciente: "De esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente".