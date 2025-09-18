Angustia por el último parte médico de Thiago Medina: "Hay algo en el cuerpo que..."

“Algo en el cuerpo está llamando la atención. Eso retrasa la operación. Tienen que encontrar lo que está sucediendo porque la operación es fundamental. No hay tiempo para perder, pero no tiene que tener nada de fiebre”, cerró Pía sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina.

Embed

Cuál fue el dato que causó preocupación en el último parte médico de Thiago Medina

Luego de haber pasado otra noche en terapia intensiva tras el grave accidente en moto ocurrido el viernes en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, este miércoles 17 de septiembre se difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Thiago Medina.

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", comienza diciendo el parte oficial.

Además, se comunicó que el joven volvió a presentar fiebre, al igual que el día anterior: "Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica".

El informe también señala que, si bien su estado sigue siendo delicado, hay una evolución positiva que permitiría considerar una intervención quirúrgica para reparar las costillas fracturadas y los órganos comprometidos: "De continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días", indicaron.

"Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires", agregaron.

Por último, se aclaró que gracias al trabajo articulado entre distintos centros de salud bonaerenses, no sería necesario trasladar al paciente: "De esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente".