¡Escándalo total! Se filtraron los nombres de los supuestos cuatro finalistas de La Voz Argentina

Cuándo termina La Voz Argentina

da vez más personas se preguntan cuándo termina La Voz Argentina 2025 (Telefe), el concurso de canto que conduce Nico Occhiato y tiene como jurado a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!. Con el inicio de la etapa de los Playoffs, está la final muy cerca y se conocerá el ganador de esta temporada.

Tras el inicio de esta nueva etapa, quedan pocos pasos para llegar a la final, por lo cual se espera que el reality termine en las próximas semanas. Según confirmaron desde el canal a LA NACION, la final del programa será en octubre. No se sabe la fecha exacta, porque se está a la espera de la confirmación de algunas fechas de partidos aún.

Solo quedan los shows en vivo, en donde el público podrá votar a sus concursantes favoritos y, quienes reciban la mayor cantidad de votos, seguirán adelante a las semifinales. Así se irán eliminando uno por uno por decisión popular y quedará un solo ganador.