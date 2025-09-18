A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Los elegidos

¡Escándalo total! Se filtraron los nombres de los supuestos cuatro finalistas de La Voz Argentina

Mientras avanza La Voz Argentina, comenzaron a circular los nombres de los cuatro posibles finalistas del programa de Telefe, uno por cada equipo. Escandaloso.

18 sept 2025, 21:53
¡Escándalo total! Se filtraron los nombres de los supuestos cuatro finalistas de La Voz Argentina
¡Escándalo total! Se filtraron los nombres de los supuestos cuatro finalistas de La Voz Argentina

¡Escándalo total! Se filtraron los nombres de los supuestos cuatro finalistas de La Voz Argentina

Un verdadero escándalo sacude a La Voz Argentina (Telefe) tras la filtración de los supuestos cuatro finalistas del programa, uno por cada equipo.

En la etapa decisiva, cada jurado presenta a su representante: Soledad, Lali, Miranda! y Luck Ra. Sin embargo, todo indica que ya no habrá que esperar hasta la gran final para conocer a los elegidos. Según trascendió, los nombres que llegarían a esa instancia son Valentina Otero, Alan Lez, Eugenia Rodríguez y Nicolás Behringer respectivamente, quienes se convirtieron en protagonistas del certamen desde el primer día.

Leé también

La confesión de Valeria Lynch que hizo emocionar a un participante de La Voz Argentina

la confesion de valeria lynch que hizo emocionar a un participante de la voz argentina

La noticia fue dada a conocer en el stream de Ya fue Todo (Jotax). "Se habrían filtrado los cuatro finalistas de La Voz Argentina", anunció Barbie Gyalay. Esto despertó la respuesta del conductor, Ale Castelo: "¿Otra vez? ¿Cómo en el 2021?"

"Hay un ganador por equipo. Son cuatro equipos. Se filtraron los ganadores de cada equipo. Los finalistas serían: Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez y acá hay polémica, porque es una participante que fue eliminada varias veces y salvada varias veces. Hoy está en el team Soledad y sería Valentina Otero", cerró la panelista.

Embed

Cuándo termina La Voz Argentina

da vez más personas se preguntan cuándo termina La Voz Argentina 2025 (Telefe), el concurso de canto que conduce Nico Occhiato y tiene como jurado a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!. Con el inicio de la etapa de los Playoffs, está la final muy cerca y se conocerá el ganador de esta temporada.

Tras el inicio de esta nueva etapa, quedan pocos pasos para llegar a la final, por lo cual se espera que el reality termine en las próximas semanas. Según confirmaron desde el canal a LA NACION, la final del programa será en octubre. No se sabe la fecha exacta, porque se está a la espera de la confirmación de algunas fechas de partidos aún.

Solo quedan los shows en vivo, en donde el público podrá votar a sus concursantes favoritos y, quienes reciban la mayor cantidad de votos, seguirán adelante a las semifinales. Así se irán eliminando uno por uno por decisión popular y quedará un solo ganador.

la voz argentina

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
La Voz Argentina

Lo más visto