Sorpresiva afirmación de Claudia Valenzuela tras la nueva denuncia en contra L-Gante: "Otra vez..."

Claudia Valenzuela rompió el silencio y se refirió a la denuncia presentada contra el referente de la cumbia 420, L-Gante.

19 sept 2025, 15:23
Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, se refirió a la nueva denuncia presentada por Darío Gastón Torres contra el cantante. Según el denunciante, días atrás habría visto un Audi R8 rojo frente a su domicilio, del cual descendió Elián para lanzarle fuertes amenazas.

Cabe recordar que Torres ya había denunciado anteriormente al músico por privación ilegítima de la libertad, causa por la que logró que se lo condenara a tres años de prisión en suspenso.

Consultada sobre este nuevo episodio en Mujeres Argentinas (El Trece), Claudia relató que, tras el incendio que sufrieron en su vivienda del barrio privado de Canning, debieron regresar a su casa en General Rodríguez. En ese sentido, remarcó que Torres vive justo en diagonal a ellos y advirtió: “Era sabido que en algún momento algo así iban a hacer”. Al ser interrogada sobre si Elián efectivamente lo había amenazado, respondió con firmeza: “No existe eso”.

También fue consultada por las declaraciones de Leonardo Sigal, abogado de Torres, quien había puesto en duda los problemas de salud de su hijo. Sobre ello, sentenció: “No voy a caer en esa. Lo que es, es, nada más”.

Con tono crítico, lanzó: “Teniendo un abogado como el Dr. Sigal, era sabido que esto iba a pasar”.

Finalmente, frente a la posibilidad de que L-Gante regrese a prisión, Claudia aseguró: “No tengo miedo de que vuelva a la cárcel porque esto es todo mentira. Es otra vez algo armado. Si tuviera miedo, no salgo a hablar”.

¿Qué dijo L-Gante de las acciones legales que le iniciaría Wanda Nara?

Después de un viaje laboral a España, L-Gante fue abordado en el aeropuerto por el ciclo Puro Show (El Trece) y respondió todas las preguntas sin esquivar ningún tema. El cantante habló sobre el permiso que finalmente obtuvo para salir del país y explicó cómo fue la situación legal que lo mantuvo durante meses sin poder viajar al exterior. También apuntó contra los abogados Juan Pablo Merlo y Alejandro Cipolla y, tras un largo silencio, volvió a referirse a Wanda Nara.

"La pasamos espectacular, volvimos a las pistas. Ahora tengo el permiso y la tranquilidad de cuando tenés trabajo y podés seguir trabajando, que es espectacular", comenzó. Luego agregó con cierta ironía: “Son acuerdos y condiciones legales a través de los abogados, pero en mi imaginación y mis sueños le digo extorsión. Pero eso es en mis pesadillas nada más, en el mundo real, cuando estoy despierto entiendo que son condiciones de un escrito, la letra chica que siempre la pueden estirar un poco más”.

El cantante recordó que durante mucho tiempo no pudo viajar debido a su conflicto judicial por cuota alimentaria con Tamara Báez, madre de su hija, cuando era representada por Merlo. Más adelante, otro obstáculo se sumó por la deuda de honorarios que reclamaba Cipolla. Ahora, según confirmó el propio abogado, fue él quien terminó firmando el permiso para que L-Gante pudiera salir del país y cumplir con sus compromisos.

"Esto tiene una explicación simple que hasta yo, cualquier joven, lo puede entender. Ningún abogado cobra honorarios tan grandes por un tema familiar que ya está resuelto, ni siquiera te cobra el trabajo. Pero bueno, esto solo me pasa a mí e igual la bancamos y seguimos adelante", afirmó. Y sumó con sarcasmo: “Lo único que quiero es descartármelo así no se cuelgan de mí. Es una masa Cipolla, lo quiero mucho, antes se juntaba conmigo y era un descanso. Cipolla es como un personaje de los cómics, como Merlo, siempre con el jopo bien peinado”.

El músico también remarcó que el desenlace se dio por su iniciativa: “Recordemos que uno, si hizo su trabajo puede cobrar lo que sea, porque sabe y estudió para eso. Pero recuerden bien que yo me moví para que se resuelva, y se resolvió gracias a mí”.

Por último, se refirió a los rumores que señalaban que Wanda Nara iniciaría acciones legales contra él y habló del nuevo romance de la empresaria: “He leído y escuchado los rumores pero aún no he sido notificado de nada. No sé si estamos bloqueados pero no estuve en comunicación este tiempo. Wanda es una masa, es una buena mujer, hasta que se enoja. Le deseo lo mejor en todas sus relaciones”.

Con su estilo característico, L-Gante celebró haber recuperado la posibilidad de viajar al exterior, cuestionó a los abogados que le habían puesto trabas y, entre risas y frases irónicas, dejó en claro que con Wanda Nara no tiene contacto desde hace tiempo, aunque la definió como “una buena mujer”.

