Sorpresiva afirmación de Claudia Valenzuela tras la nueva denuncia en contra L-Gante: "Otra vez..."

Con tono crítico, lanzó: “Teniendo un abogado como el Dr. Sigal, era sabido que esto iba a pasar”.

Finalmente, frente a la posibilidad de que L-Gante regrese a prisión, Claudia aseguró: “No tengo miedo de que vuelva a la cárcel porque esto es todo mentira. Es otra vez algo armado. Si tuviera miedo, no salgo a hablar”.

¿Qué dijo L-Gante de las acciones legales que le iniciaría Wanda Nara?

Después de un viaje laboral a España, L-Gante fue abordado en el aeropuerto por el ciclo Puro Show (El Trece) y respondió todas las preguntas sin esquivar ningún tema. El cantante habló sobre el permiso que finalmente obtuvo para salir del país y explicó cómo fue la situación legal que lo mantuvo durante meses sin poder viajar al exterior. También apuntó contra los abogados Juan Pablo Merlo y Alejandro Cipolla y, tras un largo silencio, volvió a referirse a Wanda Nara.

"La pasamos espectacular, volvimos a las pistas. Ahora tengo el permiso y la tranquilidad de cuando tenés trabajo y podés seguir trabajando, que es espectacular", comenzó. Luego agregó con cierta ironía: “Son acuerdos y condiciones legales a través de los abogados, pero en mi imaginación y mis sueños le digo extorsión. Pero eso es en mis pesadillas nada más, en el mundo real, cuando estoy despierto entiendo que son condiciones de un escrito, la letra chica que siempre la pueden estirar un poco más”.

El cantante recordó que durante mucho tiempo no pudo viajar debido a su conflicto judicial por cuota alimentaria con Tamara Báez, madre de su hija, cuando era representada por Merlo. Más adelante, otro obstáculo se sumó por la deuda de honorarios que reclamaba Cipolla. Ahora, según confirmó el propio abogado, fue él quien terminó firmando el permiso para que L-Gante pudiera salir del país y cumplir con sus compromisos.

"Esto tiene una explicación simple que hasta yo, cualquier joven, lo puede entender. Ningún abogado cobra honorarios tan grandes por un tema familiar que ya está resuelto, ni siquiera te cobra el trabajo. Pero bueno, esto solo me pasa a mí e igual la bancamos y seguimos adelante", afirmó. Y sumó con sarcasmo: “Lo único que quiero es descartármelo así no se cuelgan de mí. Es una masa Cipolla, lo quiero mucho, antes se juntaba conmigo y era un descanso. Cipolla es como un personaje de los cómics, como Merlo, siempre con el jopo bien peinado”.

El músico también remarcó que el desenlace se dio por su iniciativa: “Recordemos que uno, si hizo su trabajo puede cobrar lo que sea, porque sabe y estudió para eso. Pero recuerden bien que yo me moví para que se resuelva, y se resolvió gracias a mí”.

Por último, se refirió a los rumores que señalaban que Wanda Nara iniciaría acciones legales contra él y habló del nuevo romance de la empresaria: “He leído y escuchado los rumores pero aún no he sido notificado de nada. No sé si estamos bloqueados pero no estuve en comunicación este tiempo. Wanda es una masa, es una buena mujer, hasta que se enoja. Le deseo lo mejor en todas sus relaciones”.

Con su estilo característico, L-Gante celebró haber recuperado la posibilidad de viajar al exterior, cuestionó a los abogados que le habían puesto trabas y, entre risas y frases irónicas, dejó en claro que con Wanda Nara no tiene contacto desde hace tiempo, aunque la definió como “una buena mujer”.