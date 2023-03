Daniela contó el motivo por el que Romina no se mete en la pileta de Gran Hermano 2022: "Es obsesiva con..." 

Cuando falta poco y nada para la gran final de Gran Hermano 2022 (Telefe), el reality es tema de debate constante en todos lados y sobre todo en los diferentes programas de la televisión, tanto abierta como de cable. Es así que este martes la ex participante de la competencia Daniela Celis contó el particular motivo por le que Romina Uhrig no se mete en la piscina de la casa más famosa de televisión.