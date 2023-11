El regalo erótico que Daniela Celis le dio a Julieta Poggio en pleno baby shower

Embed

En medio del evento, Daniela le hizo un regalo a su ex compañera de convivencia y mejor amiga. Disney -como le decían en la casa- recibió un juguete sexual de parte de la mamá de las gemelas.

“Miren los juguetes que trajo de regalo Dani. Esto es tremendo”, comentó Juli, con la caja del producto en sus manos. "La vas a pasar bien", le dice la morocha, mientras graba a su amiga con el obsequio.

El osado look de Julieta Poggio en los Personajes del Año y un detalle que llamó la atención

El jueves se llevó a cabo una nueva edición de Los Personajes del Año, que organizó la revista Gente. Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand, Moria Casán, Pampita, Ángel de Brito, Mariana Fabbiani, entre otras figuras, se dieron cita en el Faena Art Center.

Entre los invitados también estuvo la ex Gran Hermano Julieta Poggio. Para la ocasión, la modelo y actriz lució un vestido blanco, que dejaba al descubierto sus piernas.

El viernes, en Socios del espectáculo, analizaron el outfit de Disney -como le decían sus compañeros en la casa-. La experta en alta costura Patricia Profumo dio su mirada y fue contundente.

"Me gusta. Me parece un vestido con mucho diseño.... muy Sol Pérez. Está linda, correcta", expresó, mientras que los integrantes del ciclo de El Trece se quedaron en un detalle particular. "Se le veía la nena", exclamó Mariana Brey. "Estaba en bombacha", señaló Rodrigo Lussich.