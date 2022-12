Daniela Celis, tras su salida de Gran Hermano 2022: "Quiero reingresar para sacar a Coti y al Conejo"

En diálogo con PrimiciasYa, Daniela se mostró entusiasmada con la posibilidad de volver a entrar a la casa en el repechaje. "Quiero reingresar para sacar a Coti y al Conejo", sostuvo.

Daniela Gran Hermano.JPG

La morocha se sintió defraudada por la correntina y no está dispuesta a perdonarla. "Fue una traición muy grande lo que hizo porque me decía que era su amiga y después me criticaba. Por suerte abrí los ojos y me di cuenta cómo es. Ahora mi objetivo es sacarla a ella y a Alexis", añadió.

Daniela cree que muchos de sus seguidores la sacaron para el lunes darle la chance de reingresar con información del exterior: "Siento que me sacaron para que yo vea cómo son algunas cosas. El lunes, si me eligen, no voy a ser la misma, voy a jugar y voy a jugar sola".

Sobre su relación con Thiago, la morocha expresó: "Me llevé una sorpresa. Me di cuenta que él no sentía lo mismo que yo. Me hizo sentir humillada frente a millones de personas".

Daniela Gran Hermano .JPG

Por otro lado, Daniela reveló que dejó una relación para poder entrar al reality. "Estaba en pareja con alguien, que por respeto no voy a decir su nombre, pero me separé para poder entrar a Gran Hermano", explicó.

Al ser consultada sobre los rumores de un romance con el ex de Romina, Walter Festa, aclaró: "Fue algo que se generó en redes, yo no lo conozco. Solo sé que fue intendente de Moreno".

romina-daniela-walter-festa.jpg

Por último, Daniela mencionó con quiénes se imagina en la final. "Sería un sueño estar con Julieta, Romina y Marcos. ¡Me encantaría! Espero que el lunes me apoyen para volver a entrar", concluyó.

Daniela Gran Hermano.jpg

Gran Hermano 2022: Juliana transgredió el reglamento y será duramente sancionada

El miércoles, Juliana Díaz fue elegida por votación de sus compañeros para reingresar a la casa de Gran Hermano 2022. De inmediato, la joven agarró su valija, tomó un auto y volvió a entrar al reality.

Nadie se imaginaba que su reingreso iba a ser automático. Su pareja, Maximiliano Guidici, quedó sorprendido cunado la vio caminar por el jardín. Le dio un fuerte abrazo y muchos besos apenas la tuvo cerca.

Antes del reingreso, Santiago del Moro le hizo una fuerte advertencia a Juliana. El conductor le dijo no puede dar información del exterior a sus compañeros y que, en caso de hacerlo, recibirá una sanción.

A pocas horas de su estadía en la casa, la chica de Santa Fe metió la pata: le contó a Maxi que los votos de Coti fueron anulados porque tomó un papel que cayó al jardín, con información sobre el repechaje.

Habrá que ver qué sanción determina la producción de Gran Hermano para Juliana por la charla que tuvo con su novio.