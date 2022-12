Gran Hermano 2022: el nuevo y durísimo ataque de Coti contra Julieta después de la fuerte pelea

Coti en el confesionario - GH 2022.jpg

"Las personas que entraron a la casa sabían que venían a jugar y no diferencian entre una persona y un jugador. Eso está mal. Y son personas que tienen más de 60 y 34 años, que me hacen burlas y me dicen 'garca, traidora'", siguió Romero.

Y allí se refirió puntualmente a Poggio: "Y Julieta también, porque me dijo 'mala amiga'. Hubiera ido a hacer un casting para Los Backyardigans si pensaba que acá venía a hacer una amistad".

"Yo no considero que haya traicionado a nadie. En esta casa, mi juego nunca estuvo con ellas. En esta casa, hace dos meses, le di mi palabra de juego a una sola persona y la sigo manteniendo" cerró una picantísima e inescrupulosa Coti, claramente dispuesta a todo con tal de ganar el reality. ¿Lo conseguirá?

Fuerte pelea de Coti y el Conejo en Gran Hermano 2022: "Pelotu.. de mier.."

Después de la escena de celos de Coti Romero al Conejo Alexis Quiroga por Romina y Julieta, se dio una tremenda discusión entre los dos en Gran Hermano 2022.

Ambos mantuvieron una charla en el jardín en la noche de miércoles donde dejaron en claro que pasan por un momento de tensión en la relación.

"Me molesta y no lo voy a ocultar porque no tengo porqué ocultarlo. A mí sí me molesta, si me voy a quedar sola, me voy a quedar sola con la verdad", le dijo Coti al Conejo.

Al ver que la joven correntina se iba, el Conejo le decía: "Vení". Como ella no contestaba, ahí el cordobés se molestó mucho: "Bueno, dame la cadenita. Sos tan ridícula".

Y ya en el living, le dijo muy enojado: "No contés más conmigo en nada. Con esas cosas muy personales no se jode, hacé lo que vos quieras... Pelotu.. de mier..".

