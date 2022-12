En diálogo con PrimiciasYa, Daniela reveló qué piensa hacer si gana Gran Hermano 2022. "Lo primero sería conseguir la casa para mi familia porque la que tienen ahora se cae a pedazos. El dinero lo donaría, pero el tema más importante es lograr la casa", afirmó.

Por otro lado, la morocha mencionó con quiénes se ve en la final del reality. "Sería un sueño estar con Julieta, Romina y Marcos. ¡Me encantaría! Espero que el lunes me apoyen para volver a entrar", añadió.

daniela-gran-hermano.jpg

Daniela tiene muchas ganas de reingresar a Gran Hermano 2022 y promete mostrar una estrategia diferente. "Siento que me sacaron para que yo vea cómo son algunas cosas. El lunes, si me eligen, no voy a ser la misma, voy a jugar y voy a jugar sola", sostuvo.

Por último, Pestañela -como le dicen en las redes- adelantó cuál es su principal objetivo de ahora en más. "Quiero reingresar para sacar a Coti y al Conejo", concluyó.

daniela-cellis-gran-hermano.jpg

Se conoció que Camila mintió en el casting de Gran Hermano 2022: ¿habrá sanción?

Hace apenas unos días, Camila Lattanzio ingresó a Gran Hermano 2022. "Tengo 21 años y soy de Ituzaingó. Soy pianista y me gusta la cumbia. Vengo a revolucionar la casa", dijo en su presentación.

Cuando entró al reality, los chicos se sorprendieron cuando dijo su edad. “Parece de 26...”, le susurró Juliet Poggio a Romina Uhrig. "Yo pensé que tenía treinta y pico", opinó Nacho Castañares.

En las redes sociales también se armó cierto debate en torno a la edad de Camila. “Nadie entiende su mentira y las chicas se dieron cuenta”, "Entró diciendo que estuvo de viaje y que tiene 21 años, ¿alguien le cree?", "No tiene 21 años, ¡por favor!", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

image.png

En las últimas horas también se viralizó una captura del Facebook de la chica de Ituzaingó, en la cual dice que nació en 1990, con lo cual tendría 32 años. Para muchos fanáticos del programa está más que claro, la nueva integrante de Gran Hermano 2022 mintió con su edad y engañó a todos en la casa.