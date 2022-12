La emoción de Julieta al ver el saludo de su novio Lucca Bardelli en Gran Hermano 2022

“Hola, mi amorcito. Quería desearte una muy Feliz Navidad. Te amo con todo mi corazón. Te extraño como nada en este mundo y también extraño cada beso, cada abrazo, cada charla con vos", comenzó su mensaje el joven.

“Extraño nuestras salidas juntos y quiero decirte que yo desde acá te sigo esperando, te sigo amando y te estoy extrañando un montón hasta que salgas ganadora”, añadió Lucca.

"Mi amor", atinó a decir Julieta muy emocionada al ver a su novio en la pantalla. Y luego añadió: “¡Ay, no, no, no! Te amo, te amo. Me encantó. Gracias. Feliz cumple a mi mamá, la extraño un montón”.

“A mi novio también, qué hermosas palabras. Sinceramente, necesitaba escucharlas para que me de fuerza. Verlo fue hermoso. Muchas gracias”, finalizó Julieta Poggio.

El nuevo y durísimo ataque de Coti contra Julieta después de la fuerte pelea

Coti Romero fue sancionada en Gran Hermano 2022 tras haber recogido un mensaje arrojado desde el exterior, por lo no pudo votar el repechaje.

Pero astuta como siempre, la correntina usó esos minutos en el confesionario para pegarle duro a Julieta Poggio tras la escandalosa pelea que protagonizaron después de su espontánea a Disney y Daniela.

"Hace unos días me vienen tratando de mala persona, de mala mina, por como juego. Me parece que eso está fuera de lugar", aseguró Coti tras pedir permiso para hacer su descargo. Y no sólo se refirió a Julieta sino también a Romina, con la que se enfrentó duramente, y a Alfa, que no pierde oportunidad de chicanearla.

"Las personas que entraron a la casa sabían que venían a jugar y no diferencian entre una persona y un jugador. Eso está mal. Y son personas que tienen más de 60 y 34 años, que me hacen burlas y me dicen 'garca, traidora'", siguió Romero.

Y allí se refirió puntualmente a Poggio: "Y Julieta también, porque me dijo 'mala amiga'. Hubiera ido a hacer un casting para Los Backyardigans si pensaba que acá venía a hacer una amistad".

"Yo no considero que haya traicionado a nadie. En esta casa, mi juego nunca estuvo con ellas. En esta casa, hace dos meses, le di mi palabra de juego a una sola persona y la sigo manteniendo", cerró una picantísima e inescrupulosa Coti, claramente dispuesta a todo con tal de ganar el reality.