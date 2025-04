Daniela Vera Fontana reveló qué le dijo Roberto Castillo cuando se enteró que la engañaba con Cinthia Fernández

En una nota con Puro Show (El Trece), Vera Fontana mencionó que a ella le habían llegado rumores que indicaban que Castillo le era infiel con Cinthia Fernández. Ante esa información, ella decidió confrontarlo.

"Yo recuerdo que tuvimos una charla en la cocina de casa en la que le pregunté y me respondió: '¿Te pensás que voy a salir con una famosa? No soy de los que llevan la valija'. Se enojó y me lo negó", detalló.

"Si le decía algo me respondía que gracias a eso nosotros comíamos y también me decía que era gracias a eso que yo no tenía que trabajar. Con el diario del lunes puedo ver las cosas con otros ojos", agregó.

Al finalizar, la arquitecta se refirió a aquellos que dicen que Castillo estaría haciendo lo mismo con Cinthia, manteniendo una doble vida con otra mujer con una frase picante. "No me quiero meter ahí para no tener más problemas", cerró.

Por qué la ex de Roberto Castillo le agradeció a Cinthia Fernández en medio de la guerra descontrolada

El abogado Roberto Castillo está envuelto en un enfrentamiento feroz con su ex, Daniela Vera Fontana. En el medio están las hijas de ambos.

En los últimos días se conoció un video de una escandalosa pelea del famoso letrado con su ex, donde también estaba su actual pareja, Cinthia Fernández.

Este martes, Daniela Vera Fontana dio una nota con Mujeres Argentinas (El Trece). En medio de la charla compartieron al aire un mensaje de la modelo y bailarina sobre el conflicto.

“No voy a responder sobre el tema. Iba a hacerlo, pero me subo a un tema que perjudica a personas que amo. Tengo mucha bronca, pero es lo mejor”, expresó Cinthia.

La repuesta de Daniela Vera Fontana no se hizo esperar. “Gracias. Este es un tema de papá y mamá. Como dijeron, los de afuera son de palo. Y si estás compartiendo la vida con una pareja, y esa pareja tiene hijas, es para sumar, nunca en negativo. Entonces, le agradezco porque ahí, en ese posteo, ella aclara que tiene mucha bronca. Y la bronca hay que dejarla de lado y ser justos”, retrucó, irónica.