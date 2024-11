Darío Barassi expuso el mal momento de Wanda Nara en la última grabación de Love is Blind

Así las cosas, en una historia mostrando a Wanda preparándose para la filmación, el actor escribió: “No parás de estudiar, sos otra".

Luego, realizó un video con humor y en referencia a las noticias de ella expresó: "No se habla nada de vos, nada. Voy a hacer algo novedoso y voy a hablar bien de Wanda. Nadie lo hace".

"Todo positivo", respondió ella. Acto seguido, él bromeó: “Ay, no se me ocurre nada para decir. La amamos, team Wanda”. “Estoy tan sensible que cualquier cosa que me digas me voy a poner a llorar”, reconoció ella con la voz quebrada.

Por último, Darío sumó: “No se saca los lentes desde que llegó…Algo esconde”. “Si, mis ojos hinchados”, admitió su compañera.

El desconsolado llanto de Wanda Nara en un evento tras el escándalo con Mauro Icardi: el video

El miércoles se abrió un nuevo capítulo en la conflictiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi después de los polémicos posteos que hizo el futbolista desde su cuenta en Instagram y luego borró.

En las imágenes que hizo públicas Icardi se ve a Wanda tranquila sentada en su casa tomando mate y luego mostró las conversaciones que iba teniendo Icardi con su abogada informándole de la situación que ocurría.

En medio de este nuevo foco de conflicto que se abrió entre los dos, Wanda Nara se hizo presente en la noche del miércoles en un evento y ante las preguntas de la prensa por este tema no pudo evitar mostrase angustiada y lloró.

La conductora de Bake Off Argentina, Telefe, optó por no responder las consultas de los periodistas y se mostró desconsolada, visiblemente afectada por lo que estaba atravesando con su ex.

"Perdón. Cuidado chicos, se van a caer para atrás, ojo", dijo Wanda mientras continuaba adelante con su camino hacia el vehículo que la esperaba y prefirió no responder preguntas.

