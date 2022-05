Darío Barassi reveló el intercambio de mensajes que tuvo con Antonela Roccuzzo en el que pasó vergüenza

"¿Ya conté que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!", sumó Barassi revelando el principio del papelón. "Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar", indicó Darío.

Entonces, en ese momento solo atinó a contestar mediante un audio: "'Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país', le dije. Ella me contestó ‘jajaja, genio’. Y yo ‘de verdad te lo digo’", contó.

"Un boludo, me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...", concluyó Barassi tapándose la cara de vergüenza.

Darío Barassi hizo un fuerte descargo tras perder el Martín Fierro a Mejor conductor

Darío Barassi llegó de la entrega de los Martín Fierro y grabó un video mostrando su enojo por perder un premio. Si bien su programa, “100 argentinos dice” si ganó el premio, él se sintió dolido por no ganar al mejor conductor: “Soy un gordo loser”, dijo.

“Llevó 15 días preparando el discurso, así que se lo van a tener que fumar dijo”, comiendo picada de un tupper en el jardín de su casa muerto de frío. “En serio tenía ganas de ganármelo”, admitió.

"Me gusta imprimirle personalidad a la conducción... El programa es una bomba y es un formato en el que siento, puedo crecer. Estoy orgulloso pero me quedé con las ganas del premio como conductor... le tenía ganas de verdad... pero gordo looser, lo perdí", dijo con humor.

"Para mi es muy novedoso lo de la conducción porque soy un actor al que se le presentó esta oportunidad y terminó por descubrir una vocación. Beso gigante a Guido que se lo ganó pero estuve 15 días preparando un discurso y se lo van a tener que fumar...", agregó divertido.

Barassi agradeció a toda su gente de producción, a su representante y a sus amigos. “Mi amigos se juntaron cuál Mundial a ver la entrega de los premios con una picada”, reveló. "Es muy triste que esté dando un discurso de algo que no gané con una picada", admitió.