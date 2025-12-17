Zaira Nara debió ser internada por un fuerte dolor: qué le pasó y cómo sigue su salud

Zaira Nara debió ser hospitalizada de urgencia por un fuerte y persistente dolor abdominal que venía sintiendo al llegar desde un viaje por Europa.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La modelo Zaira Nara compartió imágenes desde una clínica y explicó qué fue lo que le pasó tras regresar de un viaje por Europa.
Zaira Nara debió ser hospitalizada de urgencia por un fuerte y persistente dolor abdominal que venía sintiendo al llegar desde un viaje por Europa.
La modelo mostró desde las redes sociales cómo transcurrió su internación y hasta miró la emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) bancando a su hermana Wanda Nara, conductora del reality, y su participación especial al aire junto a ella.
Zaira Nara compartió imágenes con sus seguidores de Instagram de la internación y reveló el cuadro que le indicaron los médicos tras llevarse un gran susto.
"La vida misma", describió la madre de Malaika y Viggo en un video donde se la ve mirando la televisión desde la cama de la habitación de un sanatorio acompañada por una amiga y riendo tratando de pasar las horas de internación.
Le agradeció también de manera especial a su madre, Nora Colosimo, quien se quedó al cuidado de sus dos hijos durante la internación.
Y luego reveló cuál fue el problema de salud que tuvo y que la tenía con marcados malestares hace varios días: "Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda", expresó la modelo quien se mostró tranquila pese a estar internada.
En una selfie en plena internación, amplió sobre los síntomas que sufrió durante unos días en medio de un viaje al exterior: "No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy muy mal".
"Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias", concluyó la modelo sobre su internación.
Sobre el final llevó tranquilidad y aclaró que ya recibió el alta médica: "Ya estoy en mi casa con mis hijos y mi mamá", explicó.
Zaira Nara y Jakob von Plessen se separaron a fines de 2022 y siguieron por caminos distintos. Sin embargo, en los últimos días comenzaron surgir rumores de reconciliación de los padres de Malaika y Viggo, los cuales se alimentaron con guiños virtuales.
Jakob hizo una serie de posteos en sus redes sociales y rápidamente volvieron a crecer las versiones de que estarían dándose una nueva oportunidad en el amor con Zaira.
Ante las imágenes que subió a su cuenta en Instagram, dado que ambos se encontraban en la provincia de Mendoza aprovechando el fin de semana largo, en las redes se empezó a especular con una posible reconciliación.
El guía de turismo se mostró tomando mate y dejó a la vista un detalle que no pasó desapercibido: estaba usando la yerba de la marca que Zaira Nara lanzó hace unos meses.
Ese gesto tan simple no pasó desapercibido en la red y alimentó aún más las versiones de acercamiento entre los dos, ya que muchos interpretaron la elección del producto como un guiño directo a la modelo.
Además, Jakob von Plessen mostró en otra historia a su hijo Viggo de espaldas disfrutando del paisaje al aire libre. Justamente Zaira se encontraba en esa provincia y las imágenes que compartió rememoraban los años juntos que vivieron en familia.