Zaira Nara debió ser internada por un fuerte dolor: qué le pasó y cómo sigue su salud

Le agradeció también de manera especial a su madre, Nora Colosimo, quien se quedó al cuidado de sus dos hijos durante la internación.

Y luego reveló cuál fue el problema de salud que tuvo y que la tenía con marcados malestares hace varios días: "Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda", expresó la modelo quien se mostró tranquila pese a estar internada.

En una selfie en plena internación, amplió sobre los síntomas que sufrió durante unos días en medio de un viaje al exterior: "No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy muy mal".

"Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias", concluyó la modelo sobre su internación.

Sobre el final llevó tranquilidad y aclaró que ya recibió el alta médica: "Ya estoy en mi casa con mis hijos y mi mamá", explicó.

Las fotos de Jakob von Plessen que alimentaron las versiones de reconciliación con Zaira Nara

Zaira Nara y Jakob von Plessen se separaron a fines de 2022 y siguieron por caminos distintos. Sin embargo, en los últimos días comenzaron surgir rumores de reconciliación de los padres de Malaika y Viggo, los cuales se alimentaron con guiños virtuales.

Jakob hizo una serie de posteos en sus redes sociales y rápidamente volvieron a crecer las versiones de que estarían dándose una nueva oportunidad en el amor con Zaira.

Ante las imágenes que subió a su cuenta en Instagram, dado que ambos se encontraban en la provincia de Mendoza aprovechando el fin de semana largo, en las redes se empezó a especular con una posible reconciliación.

El guía de turismo se mostró tomando mate y dejó a la vista un detalle que no pasó desapercibido: estaba usando la yerba de la marca que Zaira Nara lanzó hace unos meses.

Ese gesto tan simple no pasó desapercibido en la red y alimentó aún más las versiones de acercamiento entre los dos, ya que muchos interpretaron la elección del producto como un guiño directo a la modelo.

Además, Jakob von Plessen mostró en otra historia a su hijo Viggo de espaldas disfrutando del paisaje al aire libre. Justamente Zaira se encontraba en esa provincia y las imágenes que compartió rememoraban los años juntos que vivieron en familia.

Viggo, hijo de Zaira