Premios Martín Fierro 2025: la lista completa de ganadores

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025
Reality
Cantando 2024 - América
Gran Hermano 2024 - Telefe
Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece
Interés General
La Noche de Mirtha - Eltrece
Nara que ver - El Nueve
Susana Giménez - Telefe
Noticiero Nocturno
América Noticias - América
Telefe Noticias - Telefe
Telenoche - Eltrece
Labor periodística femenina
Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
Soledad Larghi - América Noticias - América
Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe
Labor periodística masculina
Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve
Ficción
El Encargado - Eltrece
El Método - El Nueve
Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
Margarita - Telefe
Magazine
A la Barbarossa - Telefe
Cortá por Lozano - Telefe
DDM - América
Mañanísima - Eltrece
Big Show
Bake Off Famosos - Telefe
La noche perfecta - Eltrece
Noche al Dente - América
Labor en conducción femenina
Pamela David - Desayuno americano - América
Mariana Fabbiani - DDM - América
Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece
Labor en conducción masculina
Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece
Panelista
Luis Bremer - A la tarde - América
Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Entretenimiento
¡Ahora Caigo! - Eltrece
Escape perfecto - Telefe
Los 8 escalones - Eltrece
Cronista / Movilero
Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
Oliver Quiroz - A la tarde - América
Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Humorístico
Bendita - El Nueve
Pares de comedia - NET
Pasó en América - América
Actor protagonista de ficción
Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece
Actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo - Margarita - Telefe
Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece
Periodístico
A la tarde - América
GPS - América
LAM - América
Producción Integral
Bake Off Famosos - Telefe
Survivor, Expedición Robinson - Telefe
Telenueve Central - El Nueve
Gastronomía
Ariel en su salsa - Telefe
Comer para creer - América
Qué mañana! - El Nueve
Revelación
Lola Abraldes - Margarita - Telefe
Mora Bianchi - Margarita - Telefe
Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Labor humorística
Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Musical
La Peña de Morfi - Telefe
Pasión de Sábado - América
Planeta 9 - El Nueve
Noticiero diurno
Arriba argentinos - Eltrece
El Noticiero de la Gente - Telefe
Telenueve al Mediodía - El Nueve
Deportivo
Carburando - Eltrece
Conmebol Libertadores - Telefe
Copa América - Telefe
Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Branded Content
El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe
Aviso publicitario
Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Actriz de reparto
Julia Calvo - Margarita - Telefe
Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece
Actor de reparto
Mejor actor de reparto
Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)
Cultural / educativo
Argentina de Película – América
Proyecto Tierras – Telefe
Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista
Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece
Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece
Viajes / turismo
Iván de viaje - Telefe
Resto del mundo - Eltrece
Tenés que ir - El Nueve
Programa de Servicio
Adn buena salud - Televisión Pública
BA Emergencias - El Nueve
Intelexis Mujer - NET
Director
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece
Director de No Ficción
Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe
Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe