David Nalbandian recibió una grave denuncia de su ex pareja por acoso y hostigamiento

"Ante las consultas que estoy recibiendo por los hechos de los que resulté víctima y que tienen como autor a David Nalbandian, quiero informarles que estoy llevando adelante las acciones judiciales penales y civiles correspondientes. Gracias por preocuparse y brindarme su apoyo en este momento”, expresó ella en sus redes sociales.

Además, el abogado defensor de la víctima, Martín Olari Ugrotte, habló en diálogo con C5N y sentenció: "Solicitamos una serie de medidas para intentar obtener las grabaciones, si es que las hay, porque principalmente emite transmisiones en vivo. Viola el derecho a la privacidad, ella lo manifiesta en los audios. Su única justificación es que quería tratar de entenderla. Hay elementos para avanzar en medidas probatorias. Si se difundieran esas imágenes, lo cual sería peor, Nalbandián sería el único responsable”.

“Nosotros solicitamos la restricción de acercamiento porque es evidente que esta persona no reconoce límites. La Justicia, por el momento, basada en las cuestiones técnicas entendió que no están dados los requisitos para dictar una medida, cuando todos sabemos que deben hacerlo inmediatamente creyéndole a la víctima. Ella se está escondiendo, se mudó porque no tiene la protección que debería garantizar la ley. Quizás esto sea una oportunidad para que suceda”, finalizó.

Sofía Zámolo habló por primera vez del romance con David Nalbandian

A fines de octubre de 2020, Sofía Zámolo cumplió su sueño de ser madre con el nacimiento de California, fruto de su amor con José Félix Uriburu.

Lo cierto es que, en su visita al ciclo Socios del espectáculo, El Trece, la modelo fue consultada por su romance con David Nalbandian de hace muchos años atrás y reveló detalles desconocidos de aquel vínculo.

"Me pasó hace muchísimos años que no me quieran blanquear, pero todo el mundo se enteró. Ya pasó", reveló la rubia sobre aquella relación.

Y remarcó: "Éramos ‘minis’, re chiquitos. Yo estaba de novia y él, no sé. Éramos chicos y él estaba en una situación en la que fue y volvió con su novia de antes, pero yo no sabía. Le deseo lo mejor, ahora creo que está casado y tiene mil hijos".

Zámolo se sinceró sobre cómo reaccionaría si se cruza con el ex tenista y actual piloto de carreras: "Si me cruzo lo re saludo. No terminamos mal. Bueh, a nadie le gusta enterarse de ciertas cosas, como mujer no está bueno, pero terminamos bien. Después entendí que éramos chicos y que nadie se salva ni de la muerte, ni de los cuernos".

"Él estaba enfocado en su carrera y lo entendí y lo respeté desde ese lado. Me lo crucé en algún evento. Fue un ‘hola y chau’, pero súper bien", cerró Sofía.