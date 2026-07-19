De finalista de Gran Hermano a rogar por una entrada para la final del Mundial: "Vendería mi alma a..."

Sin embargo, el mayor dolor de cabeza llegó con el viaje. El primer vuelo que tenía reservado desde Miami hacia Nueva York fue cancelado sin previo aviso. Buscó una alternativa inmediata y consiguió un pasaje rumbo a Filadelfia, desde donde pensaba trasladarse por tierra hasta el estadio, pero ese servicio también fue suspendido.

“Realmente no puedo creer. Me cancelaron dos vuelos, uno a Nueva York y otro a Filadelfia”, contó, visiblemente frustrado.

El influencer explicó que quedó en lista de espera para nuevos vuelos, aunque todos estaban completos, y aseguró que la aerolínea había cancelado varios servicios durante la jornada.

“Mi vuelo lo cancelaron de la nada. Cancelado. Chau, a la mierda”, lanzó en otro video grabado desde el aeropuerto.

Ante la falta de opciones, incluso evaluó manejar casi 20 horas desde Miami hasta Nueva York, aunque finalmente descartó esa posibilidad por considerarla inviable.

“No sé qué hacer, no sé si esperarlo, si alquilar un auto, irme solo”, confesó, mientras seguía intentando encontrar una alternativa que le permitiera llegar a tiempo para vivir la esperada final del Mundial.

Finalmente, y después de varias horas, Nacho de Gran Hermano pudo viajar hasta Nueva York después de la odisea que le tocó vivir.