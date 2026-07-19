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De finalista de Gran Hermano a rogar por una entrada para la final del Mundial: "Vendería mi alma a..."

El influencer relató el calvario que vivió para intentar llegar a Nueva York: le cancelaron dos vuelos, todavía no tenía entrada y hasta evaluó manejar casi 20 horas para no perderse la definición del Mundial.

19 jul 2026, 10:10
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Lo que prometía ser un viaje inolvidable para vivir la final del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una auténtica odisea para Nacho Castañares. El ex finalista de Gran Hermano 2022 compartió en sus redes sociales el calvario que atravesó para intentar llegar a Nueva York y reveló que, además de los problemas con los vuelos, todavía no había conseguido una entrada para el partido.

Antes incluso de viajar, el influencer admitió que seguía buscando un ticket sin tener que pagar las cifras millonarias que se manejaban en la reventa.

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“No tengo entrada, estoy moviendo cielo y tierra, vendiendo mi alma a alguna marca, si quiere, obvio. No me voy a negar. Estoy buscando a alguien para hacer contenido, para trabajar. Si no, a la final voy a ir igual”, expresó en sus historias de Instagram.

Castañares explicó que las entradas se ofrecían por alrededor de 10.000 dólares y aseguró que prefería esperar una baja en los precios. Su idea era comprarlas únicamente si descendían a un valor de entre 6.000 y 8.000 dólares; de lo contrario, contemplaba regresar a Buenos Aires para ver el partido junto a sus amigos.

Sin embargo, el mayor dolor de cabeza llegó con el viaje. El primer vuelo que tenía reservado desde Miami hacia Nueva York fue cancelado sin previo aviso. Buscó una alternativa inmediata y consiguió un pasaje rumbo a Filadelfia, desde donde pensaba trasladarse por tierra hasta el estadio, pero ese servicio también fue suspendido.

“Realmente no puedo creer. Me cancelaron dos vuelos, uno a Nueva York y otro a Filadelfia”, contó, visiblemente frustrado.

El influencer explicó que quedó en lista de espera para nuevos vuelos, aunque todos estaban completos, y aseguró que la aerolínea había cancelado varios servicios durante la jornada.

“Mi vuelo lo cancelaron de la nada. Cancelado. Chau, a la mierda”, lanzó en otro video grabado desde el aeropuerto.

Ante la falta de opciones, incluso evaluó manejar casi 20 horas desde Miami hasta Nueva York, aunque finalmente descartó esa posibilidad por considerarla inviable.

“No sé qué hacer, no sé si esperarlo, si alquilar un auto, irme solo”, confesó, mientras seguía intentando encontrar una alternativa que le permitiera llegar a tiempo para vivir la esperada final del Mundial.

Finalmente, y después de varias horas, Nacho de Gran Hermano pudo viajar hasta Nueva York después de la odisea que le tocó vivir.

     

 

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