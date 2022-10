De vacaciones en Miami, ¡Lola Latorre presentó a su nuevo novio!

historias lola latorre nuevo novio chusmeteando.jpg

Así lo hizo saber en las últimas horas Chusmeteando, una de las cuentas detectives de famosos de Instagram más consultadas. Allí dejó en evidencia las historias virtuales del joven y Lola Latorre con exactamente el mismo paisaje en la ciudad americana. Así como también sumó una publicación del mes de agosto donde ya se habían mostrado juntos, pero sólo como amigos.

Lola latorre Felipe Ossana Chusmeteando pruebas.jpg

Si bien está claro que la relación va sin prisa pero sin pausa, y sobre todo con mucha cautela, desde sus respectivas redes sociales puede verse un variado intercambio de likes entre ellos.

Lola Latorre posteo Like Felipe Ossana.jpg Si bien mantienen bajo perfil, desde sus redes puede verse un intercambio de likes de ambas partes.

De acuerdo a las pruebas sembradas de manera virtual, se desprende que la relación de Lola Latorre con este senior Marketing Analyst en Mercado Pago con amplia experiencia en el rubro empresarial, habría comenzado allá por el mes de junio pasado, apenas un mes después de terminar con su novio de la adolescencia.

lola latorre y felippe ossana.jpg Felipe Ossana, el nuevo amor de Lola Latorre.

El terrible y dolorosísimo accidente de Lola Latorre

Tras ser noticia Lola Latorre en el mes de mayo por su ruptura sentimental con Jerónimo, su novio de toda la vida, también lo fue por otro dolorosísimo revés que sin duda dejará huellas en su piel: se quemó parte de su cuerpo con agua hirviendo. Y haciendo honor a su trabajo de influencuer, no dudó en compartir el duro momento y mostró cómo quedó uno de sus pies.

"Mi lunes no podría haber terminado de la peorísima manera. Tenía un gran día hoy, llegué a mi casa, me hice un té, serví un termo de un litro o más de agua hirviendo, me lo estaba sirviendo sentada, se le sale la tapa, se me cayó todo el agua hirviendo en todas las piernas y lo que más se me afectó fue el pie", comenzó relatando la hija de la angelita Yanina Latorre mientras se filmaba en una historia virtual desde su vestidor mostrando su pie izquierdo.

historia Lola Latorre quemadura pie.jpg La dolorosa quemadura con agua hirviendo que sufrió Lola Latorre.

Pero eso no fue todo, porque además Lola Latorre explicó qué paso tras sentir el agua hirviendo sobre su piel. "Tengo un dolor en el cuerpo y en el pie que no se los puedo explicar. Fue horrible. Empecé a gritar: '¡Ayuda, ayuda!' Vino mi hermano corriendo, me empezó a sacar las medias, el jogging (...) Creo que quemarse es de los peores dolores del mundo. Pero bueno ya estoy un poquito mejor", aseguró poniéndole buena onda al mal momento.

Asimismo, muy al estilo de su mejor maestra -su madre, por supuesto- no dudó en hacerle un primerísimo primer plano a su pie para mostrarlo untado de una famosa crema para quemaduras y explicar "Bueno, acá está el pie... se me está poniendo como negro y colorado. Y está hinchado (en comparación con el otro pie)", para luego hacer foco en el sillón gris donde ocurrió el doloso accidente.