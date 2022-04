Débora D'Amato, con todo contra Marcela Tauro: "Me encantaría que su espiritualidad no sea tapada por su oscuridad"

Embed

Tauro indicó que ella, al igual que el resto de los integrantes del grupo, creían que Débora D'Amato le pasaba capturas del chat al conductor de Intrusos.

"Ella era la informante de Jorge. Yo me di cuenta de eso inmediatamente, entonces la encaré, se ofendió y se fue del chat. Después me amigué con ella”, sostuvo la panelista en LAM.

El fuerte descargo de Débora D'Amato contra Marcela Tauro

Este jueves en A la tarde (América TV), Débora D'Amato le respondió con todo a su ex compañera, Marcela Tauro.

"Insiste en algo que no sucedió, que es una mentira rotunda", afirmó la integrante del programa de Karina Mazzocco.

D'Amato mencionó, además, que era un grupo "para hablar boludeces y no para criticar".

La panelista de A la tarde señaló que ella jamás le envió nada de lo que se decía en ese chat a Rial ni a nadie. "Nunca filtré nada de nadie", remarcó.

D'Amato confirmó que abandonó ese grupo tras haber sido acusada por Tauro de ser "informante" del conductor de Intrusos. "Marcela me acusó en el grupo de haber filtrado una información, me enojé y me fui del grupo", explicó.

Por último, la integrante de A la tarde lanzó una frase letal sobre su ex compañera. "Me encantaría que su espiritualidad no sea opacada por su oscuridad", sentenció.