Fuerte cruce entre Débora D'Amato y Marcela Tauro: "Entiendo que jamás..."

Fue entonces que Marcela sumó: “Débora se fue sola del chat paralelo que se había creado no porque no estaba Rial, sino porque en ese momento estaba conduciendo Moria Casán”.

"No era que lo criticaban a Rial…”, preguntó el conductor. A lo que Marcela cerró, sincera: “Sí, lo criticábamos también, vamos a decir la verdad. No te voy a mentir. Cuando vuelve Rial, odiaba que tuviéramos ese chat y Débora era la informante. Yo me di cuenta de eso inmediatamente, entonces la encaré, se ofendió y se fue del chat. Después me amigué con ella”.

Ante estas declaraciones, Débora usó su cuenta de Twitter para dejar una fuerte respuesta a su ex compañero. "Hola @_MarcelaTauro por la vida de mi familia entera, en mi p*ta vida filtré absolutamente nada. El bullyineo adolescente atrasa y berreta atrasa. Entiendo que jamás contesté a tu maldad y te vino bárbaro", comenzó.

Luego, agregó: "Hasta hoy. Te deseo lo mejor: de hecho te presenté al amor de tu vida". Posteriormente, D’Amato siguió con su descargo mientras su colega seguía sentada en los estudios de LAM: "Yo no recuerdo nada que no valga. Absolutamente nada".

Por otro lado, la integrante de A la tarde, remarcó: "Un mal recuerdo de años hostiles y de mierda que todos padecimos pero como le temen a su pire, callan. TODOS. BESITOS. Que sea Feliz. Si puede". Y siguió: "La quise como familia. Lamento que no estuvo a mi lado en la decisión más importante de mi vida. Jamás nada malo para decir ni filtrar. Gran amiga. GRAN. Ella era familia".

"El resto, cotillón. Mirá vos lo mal que vendrán las cosas que recurren a esta mamerta que está feliz", cerró Débora en su cuenta oficial.

Marcela Tauro atendió con los botines de punta a Lourdes Sánchez

La invitación a Lourdes Sánchez para ser panelista por un día de LAM, América -en reemplazo de Ana Rosenfeld que está en Miami- sirvió de excusa para que Marcela Tauro saliera con los botines de punta a atenderla.

Durante el programa el programa que conduce Ángel de Brito, la bailarina chicaneó a Tauro que había hablado sobre el futuro laboral de Chato Prada y Fede Hoppe en la productora de Marcelo Tinelli, y tuvo una picante respuesta.

"Lourdes dijo que tenías cierta cizaña con el Chato y con Hoppe, por la información que habías dado", le preguntó el notero a Tauro y ella tomó el guante: "Cizaña es cuando hablás mucho, yo hace como dos meses que no hablo. Del marido de ella no sé qué dije. De Hoppe dije una información sobre Tinelli".

"Hace 40 años que estoy trabajando y me siguen contratando mucho. Por decir pavadas, duro. Ella va de invitada a los programas, no queda fija. Estuvo en LAM, pero ¿cuánto duró?", dijo Marcela.

"Con Laurita Fernández había mucha pica. Lourdes ponía el grito en el cielo cuando Laurita conducía un programa. Eso es lo que se comentaba. No sé si es verdad", dijo la legendaria panelista de Intrusos, América, recordando esa internad.