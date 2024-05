Los looks de los famosos en el estreno de Nicolás Furtado y Delfina Chaves: las fotos

Felices los seis 2.png

Así, amigos, colegas e influencers pasaron por la alfombra azul, quienes como es habitual dejaron retratar sus diferentes looks. Entre ellos pudieron verse a las hermanas Belu y Emily Lucius, Yeyo de Gregorio, Fabián Vena junto a Paula Morales o Manuela Viale, entre muchos otros.

En tanto, Gastón Soffritti fue el centro de atención del evento al llegar solo, a horas de oficializar su separación de Cande Molfese si bien contó que a pesar de ello por el momento siguen viviendo juntos, hasta que organicen sus respectivas mudanzas cada uno por su lado.

Felices los seis 4.png

RS FOTOS.

Paula Chaves contó la particular forma en que conoció al nuevo novio de su hermana Delfina

La modelo Paula Chaves habló con Socios del Espectáculo (El Trece) y se mostró orgullosa del gran éxito de la sería Máxima protagonizada por su hermana Delfina, que se puso en la piel de la emblemática argentina que llegó a ser reina de Países Bajos.

“Un orgullo total, Delfi es super estudiosa, super profesional con todo lo que hace. Todavía no vi la serie, vi de a escenas que me va mandando, pero todavía no la vi. Es una maravilla, no dejo de verla como cuando era una nena pero, la verdad, es impresionante lo que hace", expresó Paula.

Lo cierto es que además de un gran salto profesional, la serie también cambió la vida personal de Delfina ya que se enamoró del co-protagonista Martijn Lakemeier y hoy en día mantiene una relación amorosa con él.

Paula y Delfi Chaves

A raíz de esto, la modelo fue consultada sobre este nuevo vinculo y aseguró: "Todo me contó. Muy bien por suerte, divino. Nos conocemos por videollamada, pero divino. Tenemos así como un encuentro semanal con Martijn".

"Ahora viene ella sola a presentar una serie, se queda 15 días y se vuelve para allá. Creo que se queda por allá y tiene que grabar la segunda temporada, ya está con agencias de allá”, cerró Paula días atrás sobre el futuro de su hermana.