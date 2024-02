Demoledora respuesta de Cecilia Milone al hablar de las fotos de Nito Artaza y Belén Di Giorgio

Acto seguido, el cronista le consultó: “¿Hoy estás sola?”. Ella, sin pelos en la lengua, lanzó: “¿A vos te parece que yo estoy sola con el amor que tengo en ese escenario? Basta de joder a la gente con que tenés que tener sexo si no, te deprimís”.

“Vos defendé tu alma y estate con gente que te quiera en el trabajo, en la familia, te vas de todo lo que te duela. Estamos todos solos así que sean felices y hagan lo que les llene el corazón”, remarcó la cantante.

Cecilia Oviedo y su picante opinión de la separación de Cecilia Milone y Nito Artaza: "El que nace pirata..."

Cecilia Oviedo y Nito Artaza estuvieron casados hasta 2007 cuando se separaron en medio de un escándalo cuando ella se enteraba por televisión de los rumores de infidelidad por parte de él.

Lo cierto es que desde Las Vegas, Oviedo habló en el ciclo Intrusos, América Tv, sobre la separación de Cecilia Milone y Nito Artaza, noticia que se conoció hace unas semanas.

"Soy una persona que trabaja mucho a sí misma y se apoya mucho en la terapia y astrología. Yo sostengo algo: si vos estás saliendo con un hombre casado, y no una vez, sino años, ¿Qué te hace pensar que con vos cuando esté en pareja va a ser diferente? Las personas no cambian. Yo siempre digo: el que nace pirata, muere pirata", lanzó la ex del humorista.

Y aclaró: "Estuve 18 años con Nito. Nos casamos, proyectamos una familia, y a los 11 empezamos a estar en crisis. Lo conocí a los 21 años y a los 30 empezamos en la crisis".

"Tenía intuiciones pero él me las negaba. Cuando nos reconciliamos a los 6 meses, ahí Cecilia sale a contar esta relación clandestina que tuvieron varios años", recordó Cecilia Oviedo.

Luego amplió sobre ese duro momento: "Sufrí un montón, es muy doloroso. Y si la infidelidad te la enteras por televisión... Fue desgarrador, sufrir en carne viva. Fue muy difícil. Me llevó más de un año salir adelante. Se largó a llorar y me dijo: no te merecías esto. Yo no hablaba de esto porque me causaba dolor".

"Hace mucho que tenemos un buen vínculo. Mi hijo la detestaba (a Milone) y después un día fue a la casa y tuvieron un buen vínculo con ella y Nito", se sinceró.

Y cerró picante: "(La separación de Milone y Artaza) lo veo de afuera, cada persona resuelve sus dolores como puede. Si vos te casas con un hombre que eras clandestina varios años, ¿por qué te pensás que después va a ser diferente?".