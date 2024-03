Denuncian un presunto fraude en el repechaje de Gran Hermano: los detalles

lucía maidana.jpg

Pepe Ochoa, en LAM (América TV), dio los detalles del asunto: “Santiago (del Moro) dijo que había una cantidad de tres millones y medio de votos y esta asociación hizo un total de 700 mil votos, por ende el porcentaje de Lucía no coincide”.

“Lucía salió sexta, el porcentaje debería ser 20 y debería estar en la casa”, contó Ochoa que también destacó que el fandom de la exparticipante intimó con una carta documento a la escribana de ese momento, Carla Mezzini, a Kuarzo y a Telefe.

“Piden que se aclare la situación exhibiendo las actas protocolizadas y la escritura pública que firmó Carla y todo el conteo de votos”, reveló el comunicador que explicó también que los fans pusieron un total de 9 millones de pesos.

El motivo que despertó el llanto desconsolado de Rosina en Gran Hermano

Rosina Beltrán siempre soñó con estar en la casa de Gran Hermano para vivir la experiencia, mostrarse ante millones de personas y ganar popularidad. Ese sueño se cumplió, pero no todo es color de rosas.

En las últimas horas, la uruguaya tuvo una fuerte crisis en la casa de Gran Hermano. La morocha entró en llanto porque extraña a su familia y empieza a sentir los efectos del encierro.

Nicolás Grosman intentó contenerla, mientras ella intentaba explicarle qué le había generado tanta angustia. "Necesito un abrazo, esa contención de mi madre, que acá no la tengo. Eso me mata", expresó.

"¿Sabés cuánto tiempo queda acá dentro? Dos meses... Van a pasar como si nada", le dijo su compañero. "Es que si tuviera la contención de mi mamá me quedaría meses. Amo estar acá. Es lo mejor que me pasó en la vida. Es una de las mejores experiencias", siguió Rosina.

"Que sea tan difícil y fuerte es lo que lo hace bueno. No cualquiera se banca tanto tiempo acá, encerrado... Estás pagando el precio. Pero es hermoso", remarcó Nico. "Esto no me pasa seguido. Hoy me pasó. Yo por lo general estoy feliz acá adentro, pero no se puede estar siempre bien. Es como la vida, afuera, tenés bajones…", detalló la uruguaya.

Rosina está en la plata xxl de nominados y las encuestas en las redes dicen que tiene -junto con Cata- grandes posibilidades de dejar el juego.