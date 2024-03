Gran Hermano: Furia se cansó de Mauro, lo destrozó y podría dejar la casa

Desde hace varios días, Furia -la gran estratega de esta edición del reality- apuntó sus dardos a Rosina. Por esa razón, en las últimas horas, sus fanáticos empezaron a organizarse para votar a la uruguaya.

Sin embargo, en un video reciente, la jugadora sorprendió con sus declaraciones sobre Mauro, con quien hasta ahora tenía una especie de romance. Al parecer, el muchacho tuvo un cruce con Emma Vich y eso lo dejó mal parado ante muchos de sus compañeros.

"Fui al cuarto y le dije: '¿cómo le vas a responder mal a Emma?'. ¿Cómo le va a responder así? Está re loco. Qué te pensas porque te garc... a Furia, ¿vas a hablar mal de Emma?", comentó Furia. "Un atrevido... ya lo pueden empezar a votar", le contestó Catalina Gorostidi. "Mauro al 9009", exclamó su amiga.

Está claro que la jugadora se inclina por Rosina como primera opción. Aunque, como sabe que la uruguaya puede ser salvada este jueves, el plan B sería sacar a Mauro del juego.

La confesión de Furia en Gran Hermano sobre los atributos sexuales de Mauro: "Ahí lo hay..."

Semanas atrás, la casa de Gran Hermano se puso más caliente que nunca. La llegada de los nuevos participantes encendió a los jugadores que están desde el inicio del reality de Telefe.

A los pocos días, se conoció que Furia tuvo un encuentro íntimo muy hot con Mauro Dalessio. El resto de los participantes enloquecieron al enterarse de lo que ocurrió debajo de las sábanas.

En una charla en la habitación con algunas de sus compañeras, Juliana Scaglione habló de los atributos sexuales del recién llegado al juego. En la conversación, la estratega dejó en claro que quedó un poco decepcionada con el muchacho.

“Yo ya la vi y no la tiene re larga. Ahí no hay ninguna cosa larga. Lo único que voy a decir es que me parece que bailó”, afirmó, mientras sus compañeras la miraban atónitas.

Furia elogió el físico de Mauro, pero lo destrozó cuando le preguntaron por sus atributos. “Podes tener un re cuerpo, pero cuando no tenés, no tenés…”, sentenció.