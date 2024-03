Las severas sanciones que recibieron dos participantes de Gran Hermano en plena gala de nominación

Y agregó: "En cualquier otra circunstancia el uso del micrófono es obligatorio, incluso cuando ingresan al baño por cualquier motivo que no sea ducharse. Les recuerdo que por no haber respetado esta regla esencial ya me había visto en la obligación de aplicar sanciones. Quiero decirles que esta noche también habrá sanciones y serán severas".

"Hoy observé que dos participantes interctuaron con sus compañeros sin el micrófono colocado. Joel (Ojeda), en la cocina. Nicolás (Grosman), en el baño, en una charla con Bautista (Mascia). A esta altura de la competencia no puedo calificar como un olvido o un descuido este tipo de faltas. Hablar sin micrófono o taparse con el próposito de impedir que yo escuche lo que se habla en mi casa constituyen transgresiones muy graves que no voy a dejar pasar", remarcó.

Y cerró: "Por lo tanto, Nicolás y Joel voy a anunciarles mi decisión: a partir de este momento ambos están nominados". Por el momento la placa de nominados está conformada por Paloma Méndez y Martín Ku, quienes están fulminados. También están Rosina Beltrán, Catalina Gorostidi, Nicolás y Joel, que están sancionados.

El desconsolado llanto de Darío que preocupó a sus compañeros en Gran Hermano: "Me afecta"

El aislamiento, sin duda, es uno de los factores que más angustia a los jugadores de Gran Hermano (Telefe), y Darío Martínez Corti, uno de los últimos participantes en ingresar al reality, rompió en llanto este miércoles al sentir la falta de sus hijos.

“Soy un tipo muy controlador y eso me afecta más que extrañarlos”, expresó el vendedor de autos sobre sus hijos. Federico 'Manzana' Farías le dio unas palabras de aliento y afirmó que sus hijos estarían orgullosos de él por cómo él se muestra en el juego.

“El problema lo tengo yo por no saber nada”, aseguró Martínez Corti ante la falta de contacto. “Me puedo ir cuarenta días de vacaciones pero al menos tengo un celular. El control no lo perdés”, remarcó.

También señalo cómo se sentirá en un futuro cuando ya no esté en el reality: “Seguramente me voy a cag... de la risa de esto que pasa, pero los extraño”.