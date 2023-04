Cinthia Fernández mostró fotos de los moretones de una de sus hijas mientras estaba al cuidado de Matías Defederico

Y además mostró fotos de moretones que tuvo su hija tras quedar al cuidado del padre y las deudas en la cuota alimentaria que mantiene el ex futbolista.

"¿Ridícula? ¿Mentirosa? ¿Quién le arruinó la vida a quién? Cualquier duda de estos hechos, vaya y denuncie calumnias e injurias. Ah, cierto que ya admitió todo en la tele, usted y su hijo", lanzó Fernández desde sus historias de Instagram mostrando uno de los mensajes que la cuestionaban.

Y agregó las pruebas judiciales que evidencian el golpe que sufrió sus una de sus tres nenas en la cabeza y en el pie mientras estaba al cuidado de Matías Defederico.

"Así que dejen de romperme las pelotas y sumen callándose la boca!!! Y si no, a pagar viejo! Ambos. Nunca mejor dicho, que lo que se hereda no se roba", sentenció Cinthia enojadísima. Y cerró picante: "Gente de mier..".

Cinthia Fernández quedó en medio un tiroteo con sus tres hijas

Cinthia Fernández vivió un momento de absoluta tensión junto a sus tres hijas - Charis, Bella y Francesca- al quedar en medio de un tiroteo. Fue cuando la panelista volvía de Ezeiza con su auto y se cruzó con un grupo de personas -alrededor de diez- que se estaban enfrentando a los tiros.

En charla con el ciclo Mitre Live, Cinthia relató con mucha angustia cómo vivió ese momento: "Estábamos viniendo de Ezeiza y yo no me di cuenta de que era fin de semana largo, estaba hasta las manos la autopista y tampoco puse la opción de venir por la autopista en el GPS; me mandó todo por adentro y terminé en Lomas de Zamora".

"Un poco antes de subir al Puente la Noria, me pasó una moto por al lado de mi camioneta, estaba muy nerviosa, en un momento nos perdimos con una familia de amigos que venían adelante mío", siguió en detalle.

Y agregó: “No los vi más, a veces vas siguiendo un auto y te perdés, estaba esta moto y de repente pasan como diez motos que se abrían camino a los tiros, claramente venían escapando de algo, había un colectivo con la gente que estaba adentro agachada; empecé a unir en un segundo imágenes y les dije a mis hijas ´agáchense´, tardé como en reaccionar".

Después de lo vivido, la panelista comentó: "Quedé como muy tensa, mirá si me doy vuelta y me los encuentro, no sabía ni dónde estaba y era de noche, me quedé congelada y agotada de energía, no podía creer lo que pasó enfrente mío, iban diez personas a los tiros".