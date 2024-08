Desgarrador testimonio: el chofer de Silvina Luna reveló cómo fueron sus últimos minutos de vida

Embed

Y tras recordar que con cada internación Silvina lo llamaba para que la llevase, terminaba quedándose con ella para asistirla en lo que precisase. Sobre todo porque muchas veces la modelo no quería preocupar a su hermano Ezequiel.

Al tiempo que se refirió a la amistad que construyó con Luna, si bien disparó contra una parte del círculo de amistades que la rodeaba. “Yo tengo amigos que Silvina me heredó y que me llaman y estamos en contacto, pero había un par de personajes que iban a verla y cuando salían se iban a los canales a hablar de su deterioro físico. Cuando la despedimos había un matrimonio famoso que no estaban, pero aparecieron cinco minutos antes de salir el cuerpo y eso me dolió mucho porque sabían que estaban en ‘off side’”, deslizó.

En tanto, Basoalto se refirió emocionado a los minutos finales de Silvina Luna y describió su partida. “Ella se fue en paz. Con música, mantra, con los amigos sosteniéndole las manos y yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”, cerró visiblemente emocionado.

Silvina Luna y Christian Basoalto.jpeg

Se conoció el impactante resultado final de la autopsia a Silvina Luna

A prácticamente un año de la dolorosa muerte de la actriz y modelo Silvina Luna, este martes se conoció el resultado final de su autopsia que complicaría aún más la situación judicial de Aníbal Lotocki.

En Intrusos (América), el periodista Guido Záffora dio detalles acerca de lo que expresa el escrito y comunicó: “Se constató qué tenía el cuerpo de Silvina Luna. Hay partes que se contradice a lo que Lotocki declaró en el expediente”.

“El producto estaba disperso por todo el cuerpo, era material no biológico. Material sintético, y el organismo tenía múltiples cuerpos extraños. Una invasión masiva del producto en el cuerpo de Silvina Luna", aseguró.

Además, explicó que en los resultados se comprobó que el producto comprometió varios órganos, tal como lo que indicaba Silvina en sus últimos años.

“Estaba mezclado en las entrañas y comprometía a muchos órganos, entre ellos el riñón, el hígado y al estómago. Hay otros, pero estos son los principales. Lo que se constató también en la autopsia es que el producto tiene poder migratorio y que además no se disuelve", agregó Guido.