Destrozos, gritos y armas en el departamento que Lourdes de Bandana compartía con su ex

Y no sólo los destrozos en el departamento eran terribles, sino que se supo que al ex de Lourdes, Leandro, ya le habían realizado allanamientos en su casa en busca de armas y explosivos, un dato que hasta el momento era desconocido.

Son muchas las contradicciones que se siguen sumando en las declaraciones de Leandro, quien incluso negó haber estado detenido cuando se comprobó que sí había estado tras las rejas.

“Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. En ese momento, vinieron todos los vecinos del departamento del frente y, cuando vino la policía, no lo quise denunciar”, había dicho Lourdes en uno de sus descargos.

El fuerte mensaje de Virginia da Cunha a Lourdes Fernández tras denunciar por violencia a su ex

En medio de la angustia que pasa Lourdes Fernández, Virginia da Cunha, ex integrante del grupo Bandana, publicó un emotivo posteo en Instagram para bancar a Lourdes, su ex compañera.

"El Mundo será salvado por la Mujer Occidental, Dalai Lama", presentó el posteo la rubia. Y siguió: "Llevamos demasiado tiempo viviendo en una sociedad patriarcal, en la que las fuerzas egoicas del miedo, la inconsciencia, la segregación y la dominación han estado en primera línea".

"Durante este tiempo se han hecho avances admirables en tecnología, nivel de vida y educación, y sin embargo los seres humanos estamos más deprimidos y más solos que nunca", siguió su mensaje.

Y cerró: "Salir del patriarcado no consiste en que lo femenino domine a lo masculino, sino en vivir en unas condiciones más equilibradas que nos permitan abrazar la autenticidad de quienes somos y darnos cuenta de nuestra interconexión, de que formamos parte de un todo mayor".